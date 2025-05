Il famoso scienziato Einstein oltre alle grandi scoperte è stato geniale anche nell’inventare e coniare frasi dal grande impatto e dalle profonde riflessioni

Il famoso scienziato Einstein oltre alle grandi scoperte, una su tutte la formula dell’equivalenza massa-energia, E = mc^2, riconosciuta come “l’equazione più famosa al mondo”, è stato geniale anche nell’inventare e coniare frasi dal grande impatto e dalle profonde riflessioni.

Einstein conoscenza

Tra queste sicuramente da citare:

EGO = 1/CONOSCENZA: maggiore sarà la conoscenza (il valore al denominatore), minore sarà il proprio io; minore è la conoscenza insita in un uomo maggiore sarà il proprio ego. Questa equazione che vale in ogni tempo ed in ogni ambito della vita di ciascun individuo è estendibile anche in astronomia.

Le convinzioni

Il Premio Nobel per la Fisica con immediatezza ed efficacia sottolinea quanto le persone con meno sapere siano maggiormente boriose, saccenti e ferme nelle proprie convinzioni. Convinzioni che restano bloccate anche se viene dimostrato il contrario con prove provate. È il caso ad esempio dei terrapiattisti che, quantunque la scienza abbia dimostrato a più riprese la forma della Terra, continuano imperterriti a sostenere la propria tesi, chiaramente erronea.

