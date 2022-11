Come pensiamo che debbano essere utilizzati i nostri contenuti: una guida affinché tu possa leggerci con maggior efficacia.

Sheldon e Penny, due coprotagonisti della famosa serie televisiva “The Big Bang Theory”, intenti alla lettura di riviste scientifiche e non. Copyright: Rawr-Caps.

Se stai leggendo queste parole, allora sei già a buon punto.

Ciò rende evidente, infatti, che non ti sei limitato alla lettura del titolo. Spesso quest’ultimo, soprattutto sui giornali generalisti, deve in qualche modo catturare la tua attenzione in pochissimi caratteri: esso può così risultare non esaustivo. Pertanto è bene non fermarsi al titolo, il quale ha solo l’obbiettivo di indicare sinteticamente qual è il tema che ci si propone di sviscerare. Ma andiamo avanti, analizzando cosa rende una notizia scientifica degna di essere letta.

Una notizia scientifica è sempre legata a un articolo scientifico autorevole.

In particolare, esso deve riportare una citazione – in genere provvisto di link – allo studio di riferimento (tipicamente la trovi alla fine dell’elaborato stesso). Tale pubblicazione scientifica, però, va presa in considerazione solo se è stata sottoposta alla cosiddetta revisione paritaria da riviste notoriamente prestigiose come Nature, Science, Scientific American (compresa la sua versione italiana, ovvero Le Scienze) e via discorrendo.

Equivalentemente, si fa riferimento ai canali ufficiali degli enti di ricerca (CNR, CERN, LIGO, Virgo, ecc.) o, più in generale, delle università più rinomate (Harvard, Oxford, Stanford, ecc.) e le agenzie spaziali di maggior successo sia governative (NASA, ESA, ASI, ecc.) che private (per fare un esempio, SpaceX) e anche i musei nazionali (NASM, National Space Centre, ecc.).

Capita anche, però, che una notizia sia già stata coperta da un’altra testata giornalistica, per cui è possibile far riferimento a quest’ultima anziché direttamente all’articolo scientifico (a cui tipicamente farà riferimento, invece, il giornale preso in considerazione; l’importante è che la catena di giornali che si viene a creare sia la più corta possibile, ma su questo ci torneremo più avanti). Conviene fare questo consultando i giornali più prestigiosi a livello internazionale (The Guardian, The New York Times, Time, ecc.), più autorevoli a quello nazionale (per esempio, il Post) e i notiziari più popolari nel nostro settore (ad esempio, Universe Today).

In fine – soprattutto se, più che una notizia, si tratta dell’approfondimento di un argomento già noto alla scienza – si può anche fare riferimento alle eventuali recenti edizioni dei testi accademici di maggior successo (ad esempio, The Feynman Lectures on Physics), che a loro volta fanno riferimento ad altri testi, o direttamente agli articoli scientifici, nella loro bibliografia.

Ora che sai, almeno a grandi linee, con quale spirito lavoriamo in redazione, vi presento un elenco di passi che riteniamo essere fondamentali applicare prima di commentare i nostri contenuti.

Passaggi pratici per leggere come uno “scienziato”

In “The Big Bang Theory” lo scienziato immaginario Sheldon Cooper è noto per il suo scetticismo razionale, che è proprio l’atteggiamento ideale con cui affrontare una notizia in campo scientifico; a seguire ti mostrerò come sviluppare tale atteggiamento. Lo sviluppo di queste abilità potrebbe, difatti, aiutarti a discernere di quali fonti dovresti e non dovresti fidarti e come individuare quando anche gli autori più autorevoli a volte esagerano o interpretano male le notizie e non solo:

per prima cosa, bisogna prendere consapevolezza di quanto le informazioni importanti nella fonte originale possano essere reinterpretate, modificate e persino ignorate del tutto a seconda di ciò che un giornalista capisce o seleziona;

in particolare, dovresti fare attenzione ad affermazioni sorprendenti, le quali potrebbero essere esagerate.

controlla quanto sono precisi e inequivocabili i dettagli presentati nell’articolo sulla ricerca, escludendo asserzioni troppo vaghe;

cerca un riferimento o un collegamento alla fonte originale nell’articolo che stai leggendo;

prova a verificare se le citazioni nell’articolo provengono davvero dalla fonte originale, in particolare dagli scienziati che hanno condotto la ricerca o la missione in questione;

controlla se la notizia è stata ripresa anche da altre testata giornalistiche.

Se seguirai i precedenti punti, i tuoi commenti saranno più che apprezzati dalla redazione.

Siamo sempre interessati, infatti, a ricevere eventuali critiche costruttive che permettano di migliorare la qualità dei contenuti divulgativi che vi proponiamo.

Per finire, consiglio la visione di un video (sottotitolato anche in italiano) realizzato da TED per ripassare i punti chiave di quanto detto fin’ora, ma non solo.

Ciao, ci auguriamo che l’articolo ti sia piaciuto e abbia soddisfatto le tue aspettative. A Passione Astronomia lavoriamo come abbiamo sempre fatto. Cercando di spiegare le cose come stanno e cercando di coinvolgere e informare le persone perché queste siano più consapevoli. Cercando di fare informazione e di lavorare contro la propaganda vuota o ingannevole di chi non crede nell’autorevolezza della scienza.

Questo lavoro non finisce qui. Anzi, servirà ancora di più, negli anni a venire e servirà farlo con l’aiuto di tutte e di tutti. Puoi abbonarti a Passione Astronomia e contribuire da protagonista a questo progetto.

Abbonati!