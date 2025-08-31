Mentre sorvolava la Luna, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha osservato uno strano oggetto dall’aspetto allungato

Mentre sorvolava la Luna, il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA ha osservato uno strano oggetto dall’aspetto allungato. Ora, i funzionari della NASA hanno rivelato l’identità dell’oggetto e spiegato anche il motivo del suo curioso aspetto nelle foto scattate dall’LRO a marzo.

Cos’è lo strano oggetto fotografato dall’LRO sulla Luna

Nel 2022 il Korea Aerospace Research Institute (KARI) ha lanciato il proprio veicolo spaziale orbitale, il Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO). Conosciuta anche come Danuri, la KPLO rappresenta la prima missione ufficiale lanciata dalla Corea del Sud, che vedrà la navicella spaziale in orbita attorno alla Luna per circa un anno. Durante la missione, Danuri utilizzerà una serie di strumenti scientifici costruiti dalla Corea del Sud per studiare l’ambiente lunare, oltre a contribuire alla creazione di una rete “internet lunare” e identificare potenziali futuri siti di atterraggio.

Lato nascosto della Luna. Credit: NASA

“Solo” un’altra navicella

Viaggiando in orbite quasi parallele, il KPLO e l’LRO si sono incrociati andando in direzioni opposte: ecco perché l’orbiter della NASA ha catturato la foto della navicella spaziale sudcoreana mentre sfrecciava sopra la Luna. Insomma, non è altro che la foto di un altro veicolo spaziale umano!

Perché la navicella sudcoreana era allungata, nella foto

A causa dei loro percorsi direzionali opposti e della velocità con cui ciascun veicolo viaggiava (stimata intorno agli 11.500 chilometri all’ora), Danuri è apparso allungato, facendolo sembrare quasi dieci volte la sua dimensione reale, nonostante il tempo di esposizione di soli 0,338 millisecondi utilizzato dalla fotocamera dell’LRO.

Ecco la foto reale dell’oggetto sulla Luna. Credit: NASA

Un tempismo perfetto

Secondo il team operativo dell’LRO, che ha sede presso il Goddard Space Flight Center nel Maryland, le elevate velocità con cui si muovevano sia l’LRO che Danuri ci hanno regalato questo scatto eccezionale. Non c’è dubbio che fosse necessario un tempismo perfetto perché il team della NASA potesse catturare immagini della navicella spaziale sudcoreana. Ma anche questa è scienza!

