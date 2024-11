In questo periodo di caldo record è utile sapere qual è la temperatura massima che il nostro corpo può sopportare

La temperatura massima che può sopportare il corpo umano è un argomento di grande interesse sia per la scienza medica che per la sicurezza sul lavoro. In condizioni normali, la temperatura interna del corpo umano è mantenuta intorno ai 37°C (98,6°F) grazie a meccanismi di termoregolazione, come la sudorazione e la vasodilatazione. Tuttavia, quando l’ambiente esterno diventa estremamente caldo, questi meccanismi possono essere insufficienti.

Advertisement

La temperatura massima

La temperatura massima che il corpo umano può sopportare senza subire danni irreversibili varia a seconda di diversi fattori, tra cui l’umidità, l’attività fisica, l’idratazione e l’acclimatazione. In generale, si ritiene che una temperatura interna superiore ai 40°C (104°F) possa essere pericolosa e potenzialmente letale. Questa condizione è nota come ipertermia, e può portare a colpi di calore (o colpo di sole), una situazione medica di emergenza.

Il colpo di calore: cos’è e come funziona

Il colpo di calore si verifica quando la temperatura corporea supera i 40,5°C (105°F) e il corpo non riesce più a raffreddarsi adeguatamente. I sintomi includono confusione, perdita di coscienza, pelle calda e secca (perché la sudorazione può cessare), e talvolta convulsioni. Se non trattato tempestivamente, il colpo di calore può causare danni permanenti agli organi interni e al cervello, e può essere fatale.

Il fattore umidità e come influenza la temperatura

L’umidità gioca un ruolo cruciale nella tolleranza al calore. In condizioni di alta umidità, l’evaporazione del sudore è meno efficace, riducendo la capacità del corpo di raffreddarsi. Pertanto, la combinazione di alte temperature e alta umidità è particolarmente pericolosa.

L’acclimatazione al calore

Gli esseri umani possono tollerare temperature ambientali elevate per periodi limitati se sono ben idratati e se possono riposare regolarmente. Tuttavia, è fondamentale evitare l’esposizione prolungata a temperature superiori ai 35°C (95°F) in condizioni di alta umidità. L’acclimatazione al calore, ottenuta gradualmente esponendosi a temperature elevate, può migliorare la tolleranza del corpo, ma i limiti fisiologici restano.

Per i dettagli:

Consulta l’articolo “How hot is too hot for the human body?” su MIT Technology Review