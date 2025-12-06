La struttura, la più grande mai scoperta, misura 50 milioni di anni luce da un’estremità all’altra e offre uno spaccato della formazione dell’universo.

Gli astronomi hanno individuato una delle più grandi strutture rotanti dell’Universo, che potrebbe rivelare come si è formata la Via Lattea. Utilizzando alcuni dei telescopi più potenti al mondo, un team di ricercatori ha scoperto più di 280 galassie disposte in linea attraverso il cosmo. Queste galassie sono disseminate da un vasto filamento di gas e materia oscura, che ruota sul suo asse centrale come un gigantesco “mattarello” cosmico. I ricercatori affermano che questo filamento e le centinaia di galassie al suo interno ruotano a velocità superiori a 396.000 km/s. Nonostante si estenda per 50 milioni di anni luce attraverso l’universo, i ricercatori hanno scoperto che questa struttura “sottile come un rasoio” ha un diametro di soli 163.000 anni luce.

I dettagli del nuovo studio sulle galassie

Gli scienziati hanno scoperto uno degli oggetti rotanti più grandi dell’Universo, un immenso “mattarello” cosmico che si estende per 50 milioni di anni luce. Crediti: Lyla Jung.

Nel nuovo studio, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il professor Jarvis e i suoi coautori si sono concentrati su 14 galassie in questa struttura. Si estendono lungo una linea lunga 5,5 milioni di anni luce e spessa 117.000 anni luce. Per contestualizzare, significa che questa sezione è oltre 1,3 milioni di volte più lunga della distanza tra il Sole e la stella più vicina, Proxima Centauri. Le galassie su entrambi i lati della spina dorsale del filamento si muovono in direzioni opposte, il che suggerisce che l’intera struttura stia ruotando. Ma la cosa più sorprendente è che i ricercatori hanno scoperto che molte delle galassie stesse ruotavano nella stessa direzione del filamento.

Le conclusioni degli scienziati

Si può paragonare a una giostra con tazze da tè in un parco divertimenti. Ogni galassia è come una tazza da tè rotante, ma anche l’intera piattaforma ruota. I filamenti cosmici sono tra le strutture più grandi dell’universo e si estendono in tutto il cosmo in una gigantesca rete nota come rete cosmica. Questi fili agiscono come vere e proprie autostrade cosmiche, collegando i grandi ammassi galattici e consentendo al gas e alle galassie di muoversi tra di essi. Ma il fatto che le galassie in questo filamento ruotino nella stessa direzione suggerisce che anche le strutture cosmiche possono influenzare la rotazione delle galassie. Capire come si formano ed evolvono le strutture nell’Universo ci consente di ricostruire il modo in cui si sono formate galassie come la Via Lattea.

