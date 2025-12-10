Una simulazione con un supercomputer ha mappato il futuro della Terra, rivelando un mondo in cui la sopravvivenza potrebbe non essere più possibile. Temperature in aumento, caos vulcanico e un clima irriconoscibile potrebbero spingere i mammiferi, compresi gli esseri umani, al limite

Una nuova simulazione realizzata tramite supercomputer ha offerto agli scienziati uno sguardo al lontano futuro della Terra: un mondo in cui un supercontinente surriscaldato potrebbe portare all’estinzione dei mammiferi, compresi gli esseri umani. La ricerca, guidata dall’Università di Bristol, prevede che tra 250 milioni di anni le masse continentali della Terra si fonderanno in un nuovo supercontinente chiamato Pangaea Ultima. Questa colossale massa continentale, che probabilmente si formerà vicino all’equatore, sperimenterà temperature estreme, umidità soffocante e una maggiore attività vulcanica, rendendo la maggior parte del pianeta inabitabile per i mammiferi.

Cosa dobbiamo aspettarci

Le placche tettoniche della Terra sono in continuo movimento e, nel corso di centinaia di milioni di anni, si scontrano periodicamente per formare supercontinenti prima di staccarsi di nuovo. Gli scienziati ritengono che questo ciclo si sia verificato almeno tre volte in passato e che si verificherà di nuovo con l’ascesa di Pangea Ultima. A differenza dei supercontinenti del passato, Pangaea Ultima creerà una vera e propria catastrofe ambientale. La simulazione evidenzia tre fattori principali che renderanno la vita su questa Terra futura quasi impossibile.

Si prevede che Pangaea Ultima si formi tra circa 250 milioni di anni, quando una massa di terra comprendente Europa, Asia e Africa si fonderà con le Americhe. Crediti: Alex Farnsworth e Chris Scotese

Perché non c’è speranza per la vita sulla Terra

Un fattore importante sarà la formazione di una massiccia trappola di calore. Con un gigantesco entroterra e senza grandi oceani a regolare il clima, le temperature saliranno alle stelle, portando a condizioni estreme simili a quelle desertiche che rendono difficile la sopravvivenza per la maggior parte delle forme di vita. A complicare ulteriormente la questione, l’attività vulcanica aumenterà con la collisione delle placche tettoniche, rilasciando enormi quantità di anidride carbonica nell’atmosfera. Questo picco di CO₂ intensificherà l’effetto serra, riscaldando ulteriormente il pianeta e destabilizzando gli ecosistemi già alle prese con il caldo estremo.

Il ruolo del Sole in futuro e la simulazione del supercomputer

A peggiorare le cose, il Sole stesso contribuirà a questo ambiente ostile. Tra 250 milioni di anni, si prevede che sarà più luminoso del 2,5% rispetto a oggi, aggiungendo un ulteriore strato di stress termico. Con temperature in aumento, maggiori emissioni vulcaniche e un Sole più luminoso, il clima della Terra potrebbe raggiungere uno stato inabitabile, rendendo Pangaea Ultima uno degli ambienti più estremi nella storia del pianeta. Lo studio, pubblicato su Nature Geoscience, prevede che la maggior parte della Pangaea Ultima sperimenterà temperature superiori a 40°C, con alcune aree che supereranno i 50°C. Questi fattori renderanno impossibile la sopravvivenza per molti mammiferi, compresi gli esseri umani.

