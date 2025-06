La nova è stata battezzata V462 Lupi (si trova nella costellazione del Lupo) e stasera osserveremo al telescopio questa stella

Un appuntamento imperdibile. Stasera osserveremo in diretta la nova al telescopio (partecipa alla live qui e attiva il promemoria). Sta facendo tanto parlare V462 Lupi: la stella si è accesa all’improvviso in direzione della costellazione del Lupo. È un’ottima occasione per fare scienza e spiegare questi fenomeni astronomici (più comuni del solito. Stasera saremo live a partire dalle 21: oltre alla nova andremo a spasso anche per il cielo estivo.

Come vederla nel cielo

Il 18 giugno, V462 Lupi aveva raggiunto una magnitudine apparente di +5,7, il che la rende appena visibile a occhio nudo. Questo la rende anche circa 4 milioni di volte più luminosa di quanto fosse la sua stella progenitrice, estremamente debole, prima del 12 giugno. La costellazione del Lupo si trova nel cielo australe tuttavia, può essere vista anche in alcune zone dell’emisfero boreale (serve un orizzonte sgombro a sud in prima serata, usa stellarium per individuarla ed aiutati con un binocolo).

Posizione nel cielo notturno della nova, la stella esplosa in direzione della costellazione del Lupo. Credit: Stellarium

Cos’è una nova

La stella fa parte di un sistema binario simbiotico composto da una nana bianca massiccia (con massa compresa tra circa 1.3 e 1.4 masse solari), che accresce materia dalla sua compagna, una gigante rossa (con massa tra 1.1 e 1.2 masse solari), che perde gas sotto l’effetto della gravità della nana bianca. Quando la nana bianca accumula abbastanza materiale, l’idrogeno sulla sua superficie può innescare una reazione termonucleare incontrollata, causando un’esplosione visibile come un improvviso aumento di luminosità: una nova.

