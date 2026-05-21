Dovrebbe morire in 2,2 microsecondi, nell’atmosfera. E invece arriva sulla Terra, continuamente: questa particella “riesce” a contrarre lo spazio e a dilatare il suo tempo, che così scorre in maniera molto diversa dal nostro. La risposta sta, come sempre, nella relatività di Einstein.

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Sembra una magia, eppure non è fantascienza: c’è una particella che sembra essere capace di veri e propri trucchi di illusionismo, modificando letteralmente il tempo a sua disposizione per esistere. Non è una semplice corsa per arrivare prima: è una corsa relativistica. In questo modo, la particella attraversa spazi che sarebbero assolutamente impossibili da coprire, nel corso della sua brevissima vita. Per riuscirci, non ha che una strada: dilatare il tempo in cui vive, come rallentando il suo orologio.

Il muone, una particella particolare

Si chiama muone, ed è una particella elementare appartenente alla famiglia dei fermioni, avendo spin pari a 1/2. Venne scoperta nel 1936, a partire dallo studio dei raggi cosmici. Sono proprio i raggi cosmici a produrre questi muoni, che dallo spazio viaggiano verso la Terra a velocità molto vicine a quella della luce. Ed è qui che entra in gioco la teoria della relatività: i muoni vivono per tempi brevissimi, non sufficienti a percorrere la strada che li separa dalla superficie terrestre. Eppure, ne rileviamo continuamente. Questo accade perché, a velocità prossime a quelle della luce, lo spazio e il tempo non continuano a funzionare come siamo abituati a conoscerli: il tempo si dilata, lo spazio si restringe. Ma come funziona, davvero, la relatività speciale?

Crediti illustrazione: pixabay

La relatività e il muone: la spiegazione

Il meccanismo da comprendere richiede, semplicemente, di guardare le cose da due punti di vista distinti: dobbiamo essere capaci, per un attimo, di metterci nei panni del muone. Se ci mettiamo nel sistema di riferimento del muone, infatti, la particella è in grado di “vedere” una distanza tra sé e la Terra molto minore di quella che vediamo noi dal nostro pianeta. È un effetto della relatività speciale: in pratica, il muone continua ad avere una vita brevissima, di appena 2,2 microsecondi; ma grazie alla relatività, lo spazio tra esso e la Terra è interessato dalla contrazione delle lunghezze. La distanza che separa il muone da noi, in sostanza, diventa per esso realmente più corta. Dal punto di vista del sistema di riferimento della Terra, invece, è il tempo di vita del muone a cambiare, subendo una dilatazione. È, anche questo, un effetto previsto dalla relatività speciale: dal nostro punto di vista il tempo del muone si allunga, e la particella riesce a raggiungerci prima di decadere.

L’atmosfera terrestre, teoricamente impossibile da percorrere nel corso della vita di un muone, diventa per la particella incredibilmente sottile, per effetto della contrazione delle lunghezze (crediti: NASA Earth Observatory)

Cosa fanno i muoni sulla Terra?

Il comportamento singolare dei muoni è quindi esattamente ciò che permette di rilevarli, nonostante tutto, proprio qui, sul nostro Pianeta: per la logica umana, tutti i muoni possibili dovrebbero trovarsi sempre e solo in alto, nell’atmosfera, e poi morire. E invece li troviamo qui, tra noi. Addirittura, queste particelle riescono ad attraversare la materia, arrivando a penetrare la superficie terrestre: è ordinario quindi rilevare i muoni sotto terra, nelle miniere e nelle cavità. Ma non solo: l’arrivo dei muoni sulla Terra è così frequente e diffuso che essi colpiscono anche noi, attraversando il nostro corpo di continuo!

La teoria della relatività di Albert Einstein è confermata dal comportamento dei muoni.

Una particella come sguardo sul cosmo

Non sempre la natura funziona come ci aspetteremmo: i muoni ci attraversano, e non ce ne accorgiamo. Non si vedono, non fanno danni, anzi: ci aiutano a conoscere meglio il nostro mondo e forse, ancor di più, come funzionano lo spazio e il tempo, due entità così diverse, eppure inseparabili. E tutto questo non fa altro che confermare, seppur in maniera sempre più controintuitiva, una delle teorie più folli mai formulate: quella di Einstein. La relatività non è un’illusione ottica, e nemmeno percettiva: il fatto che la realtà cambi a seconda dello “spettatore” è un effetto reale, che ci ricorda che non possiamo permetterci di dare nulla per scontato nel funzionamento del nostro universo.

Forse, il muone è solo un piccolo segreto che il cosmo ci mostra, per svelarci il suo incredibile funzionamento.

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