E se i file sugli UFO fossero più importanti degli Epstein file?

L’8 maggio 2026 il Pentagono ha pubblicato online i primi documenti su avvistamenti UAP. Il 12 giugno è arrivata la terza tranche, con 72 nuovi file che descrivono dischi rotanti e un oggetto a forma di patata. Il 20 giugno, il Dipartimento di Giustizia ha riversato online 3 milioni di pagine degli Epstein file. Due valanghe di carta ma una domanda sola: quale delle due storie stiamo davvero seguendo?

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Il 12 giugno, il Pentagono ha diffuso il terzo lotto di documenti declassificati sugli UAP, disponibili sul sito war.gov/ufo. La raccolta include 72 file storici accumulati da Pentagono, FBI, CIA e NASA. I documenti descrivono sfere luminose di colore rosso avvistate nel nord-est degli Stati Uniti, dischi rotanti e un oggetto dalla forma vagamente patatosa. Nel frattempo il sito ha registrato oltre 1,7 miliardi di visite in tutto il mondo dal giorno del lancio.

Dall’altra parte troviamo però oltre 3 milioni di file pubblicati su Jeffrey Epstein, insieme a 2.000 video e 180.000 immagini. Tra quei file, contenenti orrori a dir poco indicibili e disumani, sbucano anche i nomi di Trump, Clinton, il principe Andrea, Elon Musk e decine di persone potenti al vertice della piramide. La coincidenza temporale è così perfetta che molti hanno gridato alla cortina fumogena, spiegando che, secondo loro, Trump starebbe usando gli alieni per nascondere gli scandali.

Una delle foto presenti nell’ultimo rilascio dei file sugli UFO sul sito war.gov/ufo mostra due sfere rosse luminose nel cielo. Crediti: Dipartimento della Difesa.

L’ipotesi che nessuno considera

Ma se fosse il contrario? Se gli Epstein file fossero la distrazione dagli UFO? Gli Epstein file sono una cosa mostruosa, vero. Parliamo di pedofilia, traffico di minori, una rete di complici che ha toccato i piani alti della politica e dell’economia, infiltrandosi addirittura nei rami più alti della scienza e delle università.

È una storia di violenza e potere orrenda che merita giustizia, e le vittime meritano verità… ma è una storia con colpevoli e vittime tutti sulla stessa Terra, di cui i potenti, storia dimostra, spesso nemmeno si preoccupano. I file UFO, invece, contengono prove che potrebbero rispondere a una domanda che l’umanità si pone da sempre: siamo soli nell’universo? Potrebbero ribaltare, come ad esempio c’ha raccontato Spielberg in Disclosure Day, le nostre religioni e la nostra intera società.

La portata della scoperta

Il Pentagono ha promesso che i file continueranno ad arrivare su base continuativa. Il sito ha già ricevuto più visite di qualsiasi altro sito governativo nella storia. La terza tranche include documenti che coprono un arco di tempo di quasi 70, dal 1949 al 2025.

Ci sono testimonianze di astronauti dell’Apollo, rapporti militari dall’Iraq, avvistamenti in Siria e tanto tanto altro. Se anche solo una di queste segnalazioni fosse vera, la scoperta di una vita extraterrestre cancellerebbe ogni altra notizia. I dossier di Trump, le tensioni con l’Iran e gli scandali nel mondo diventerebbero capitoli di un libro che nessuno leggerebbe più.

Fonte:

war.gov/ufo (sito ufficiale da cui il Dipartimento della Difesa USA sta rilasciando i file UFO).