Sono un ricercatore postdoc presso il E.A. Milne Centre for Astrophysics dell'Universita` di Hull. Il mio principale campo di ricerca riguarda l'evoluzione e la nucleosintesi stellare, con particolare focus sulle fasi evolutive avanzate delle stelle di massa grande e intermedia e sull'origine degli elementi piu` pesanti del ferro nel Sistema Solare. Laureato in astrofisica e fisica cosmica a Torino nel 2011, ho successivamente proseguito la mia carriera accademica con il dottorato in fisica teorica presso l'Univierita` di Basilea, conseguito nel 2015. In tale periodo, ho lavorato nel gruppo di astrofisica teorica del Prof. emerito Friedrich-Karl Thielemann ( vincitore del " Hans Bethe Prize" 2008 ). Ho poi vinto nel 2016 dei fondi sotto la fellowship "Early-postdoc" del SNF (Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica). Questi mi hanno permesso di continuare la mia ricerca nel Regno Unito, prima in Inghilterra (Gruppo di Fisica e Astronomia dell'Universita` di Keele), poi in Scozia a Edimburgo, per poi infine arrivare ad Hull, dove attualmente lavoro.