Un’ora che vale sette anni, buchi neri e wormhole. Analizziamo la fisica e la scienza reale di Interstellar, il capolavoro di Christopher Nolan basato sulle teorie di Albert Einstein.

Ammettiamolo, la scena sul pianeta di Miller in Interstellar ha mandato il cervello in tilt. Un’ora scarsa a schivare onde alte come palazzi e quando Cooper e Brand tornano su, sono passati ventitré anni. Ventitré anni. La prima reazione è pensare “vabbè, è Hollywood”. È la classica esagerazione da film per farci commuovere. E se ti dicessimo che quella è forse la cosa scientificamente più accurata di tutta la pellicola?

Gargantua: il Buco Nero che Buca lo Spazio (e il Tempo)

Il boss finale di questa storia ha un nome: Gargantua. Non è un mostro alieno, ma un buco nero supermassiccio. E Gargantua è un baro. Gioca con le regole dell’universo, in particolare con quella del tempo. La colpa, o il merito, è tutta di Albert Einstein e della sua Relatività Generale. Per farla super semplice, Einstein ha capito che la gravità non è una forza che ti tira giù, ma una conseguenza della massa che deforma lo spazio e il tempo. Immagina la gravità di Gargantua come un peso colossale che non solo piega lo spazio, ma letteralmente schiaccia il tempo, lo rallenta, lo stira come un elastico.

Il Glitch Temporale di Interstellar è Reale (e Approvato dal Premio Nobel)

Quando l’equipaggio scende su quel pianeta, si tuffa in questo campo gravitazionale estremo. Sono così vicini al buco nero che per loro il tempo inizia a scorrere al rallentatore, come in una scena d’azione di un videogioco. Ogni loro secondo, per chi li aspetta lontano dalla morsa di Gargantua, dura un’eternità. Ecco perché la loro “oretta” di missione si trasforma in decenni di attesa per il loro compagno rimasto in orbita. Non è magia, è fisica. E per essere sicuro di non scrivere cavolate, il regista Christopher Nolan ha chiamato il numero uno, il fisico premio Nobel Kip Thorne, che gli ha fatto tutti i calcoli. La pazzesca scienza di Interstellar è approvata e firmata da un premio Nobel.

Wormhole e Simulazioni: Quando il Cinema Aiuta la Scienza

Ma non finisce qui. Ricordate il wormhole, vicino a Saturno che usano come scorciatoia per raggiungere un’altra galassia? Anche quella non è un’idea campata in aria. È un “Ponte di Einstein Rosen”, un’autostrada cosmica teoricamente permessa dalla fisica. Certo, nessuno ne ha mai vista una, ma sulla carta potrebbe esistere. Anzi, la stessa visualizzazione del buco nero, con quel disco di luce accecante che lo circonda, non è un effetto speciale a caso. È il frutto di mesi di calcoli basati sulle equazioni di Thorne, una simulazione talmente accurata che ha regalato agli scienziati nuove intuizioni su come appaiono davvero questi mostri cosmici.

Alla fine, la vera rivelazione del film è questa: la realtà supera di gran lunga la fantasia. Interstellar ci sbatte in faccia che l’universo è un luogo pieno di fenomeni talmente estremi da sembrare inventati. Il tempo non è un fiume che scorre uguale per tutti, ma un torrente impazzito che accelera e rallenta. Esplorare la scienza di Interstellar significa capire che le regole del gioco cosmico sono state scritte da un folle visionario. E la parte migliore? Noi viviamo proprio dentro questo gioco incredibile.

