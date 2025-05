La notizia ha destato non poco scalpore: una donna spagnola è convinta di possedere il Sole. Ecco cosa sostiene

Una donna crede di possedere il Sole, al punto da averlo perfino registrato dal notaio. Fantascienza? Mica tanto. L’iniziativa è di una donna spagnola, Ángeles Duràn: “Conosco la legge e ho sostenuto legalmente la mia richiesta. L’ho fatto io, ma chiunque avrebbe potuto farlo se gli fosse venuto in mente”. Basandosi sul regolamento del trattato sullo spazio extra-atmosferico che impedisce ai governi di rivendicare la proprietà dei corpi celesti, la donna si è accorta che tale documento non menziona i singoli individui, motivo per cui ha deciso di approfittarne.

La donna convinta di possedere il Sole

Secondo Ángeles, grazie a questa scappatoia la sua richiesta potrebbe essere addirittura considerata legittima. Ora la donna che vive in Galizia vuole trarne un guadagno a spese dell’uso che l’umanità farà della sua nuova proprietà. E ha già pensato ad un cosiddetto business plan, un piano aziendale il cui obiettivo principale è che l’umanità paghi una tassa sull’utilizzo del Sole, a cominciare da coloro che beneficiano della produzione di energia solare.

I profitti da dividere

Ma i profitti non andranno unicamente a lei: la donna prevede di distribuirne la metà al governo spagnolo, il 20% al fondo pensione del Paese, il 10% alla ricerca ed un altro 10% per risolvere il problema della fame nel mondo. Tenendo per sé solo il restante 10%. “Quando hai una proprietà, non puoi non sfruttarla. Le compagnie elettriche beneficiano dei fiumi, che sono di tutti, quindi spero di poter approfittare anche del Sole” ha dichiarato.

