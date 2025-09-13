L’Unione Africana ha aderito a una campagna per sostituire la mappa di Mercatore con la proiezione Equal Earth: il risultato sarebbe una rappresentazione più equa delle dimensioni relative dell’Africa.

Advertisement

Su una mappa del mondo nella proiezione di Mercatore, la Russia appare più grande dell’Africa. In realtà, l’Africa (30,4 milioni di km² ) è quasi il doppio della Russia (17,1 milioni di km² ). L’ Unione Africana (UA), l’associazione che riunisce tutti i 55 paesi africani, ha aderito a Correct the Map, una campagna che esorta i governi nazionali e le organizzazioni internazionali come l’ONU o la Banca Mondiale a sostituire Mercator con Equal Earth. Secondo la vicepresidente della Commissione dell’Unione Africana, Selma Malika Haddadi, la proiezione di Mercatore rappresenta erroneamente l’Africa come “marginale”, mentre in realtà è il secondo continente più grande del mondo sia per superficie (dopo l’Asia ma prima del Nord America) sia per popolazione (dopo l’Asia ma prima dell’Europa).

L’Africa è immensa

In Africa si possono inserire tutte le terre emerse degli Stati Uniti contigui, della Cina, dell’India, del Giappone e di gran parte dell’Europa, e ci sarebbe ancora spazio. Crediti: Kai Krause.

Se si appiattisce un oggetto tridimensionale come la Terra su una superficie bidimensionale, come una mappa, si creerà inevitabilmente una certa distorsione. La soluzione di Mercatore fu quella di ridurre a zero la distorsione direzionale: la sua proiezione manteneva angoli e direzioni precisi. Questa proiezione cartografica conforme semplificò (un po’) la vita alle navi che navigavano in tutto il mondo. Ma quella decisione gonfiò enormemente le dimensioni delle masse continentali più vicine ai poli. L’esempio classico è la Groenlandia, che su una mappa di Mercatore sembra grande quanto l’Africa, mentre in realtà l’Africa è circa 14 volte più grande.

Il sito Equal Earth

Sul sito di Equal Earth è possibile scaricare gratuitamente diverse mappe del mondo. È possibile scegliere tra diversi orientamenti dei meridiani centrali, come questa, centrata sull’Australia e con il sud in alto. Strana, ma non sbagliata. Crediti: Equal Earth.

Ed ecco allora Equal Earth, una proiezione cartografica creata nel 2018 proprio per questo scopo. Garantisce che ogni continente riceva la sua giusta quota di pixel, indipendentemente dalla sua vicinanza ai poli. Ciò avviene a scapito di alcune forme delle masse continentali della Terra, ma i cartografi si sono impegnati a fondo per mantenere il più possibile l’aspetto “tradizionale” della mappa.

Cambierà il modo in cui vediamo il mondo?

Quindi, da un lato, la Groenlandia non sembra più una specie di “fagiolo” del Madagascar. Dall’altro, però, l’Africa e le altre masse continentali non hanno l’aspetto cadente che hanno nella proiezione di Gall-Peters, che rappresenta le dimensioni esatte delle terre emerse in relazione tra loro, ma a costo di distorcerne le forme. L’approvazione dell’Unione Africana aggiunge indubbiamente peso geopolitico alla campagna per il cambiamento cartografico. È questo il punto di svolta che cambierà la nostra mappa del mondo standard e, di conseguenza, anche il modo in cui vediamo il mondo?

Per saperne di più: