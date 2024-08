Bertrand Russell è stato un famoso matematico, filosofo e critico sociale britannico. I suoi libri e saggi su filosofia, scienza, storia, etica e umanesimo hanno avuto un impatto fondamentale sui lettori di tutto il mondo.

Bertrand Russell è stato un famoso matematico, filosofo e critico sociale britannico. I suoi libri e saggi su filosofia, scienza, storia, etica e umanesimo hanno avuto un impatto fondamentale sui lettori di tutto il mondo. È ricordato soprattutto per il suo lavoro sulla logica e la filosofia della matematica. Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1951 per il suo lavoro di filosofia, matematica e logica. Durante la sua carriera, Russell pubblicò più di 70 libri e circa 2.000 articoli.

Advertisement

La teoria della conoscenza

Credit: dominio pubblico

“Tre passioni, semplici ma incredibilmente forti, hanno governato la mia vita: il desiderio d’amore, la ricerca della conoscenza e l’insopportabile pietà per la sofferenza dell’umanità”, disse una volta Russell. L’opera più famosa di Bertrand Russell è probabilmente la Teoria della conoscenza, in cui espone le sue opinioni sull’epistemologia. Egli sosteneva che la conoscenza poteva essere suddivisa in due categorie: credenza vera giustificata e credenza falsa giustificata. Le prime sono convinzioni supportate da prove, mentre le seconde sono convinzioni non supportate da prove ma comunque sostenute per buone ragioni.



Principi di filosofia

Nel 1954, Bertrand Russell pubblicò “Principi di filosofia”, in cui delineava quelli che lui considerava i fondamenti di una buona vita. Nel libro, ha delineato i principi che, secondo lui, dovrebbero guidarci mentre ci sforziamo di vivere una vita appagante e significativa. Ecco sette dei principi per una buona vita:

Siate tolleranti verso gli altri.

Fai del tuo meglio per capire le persone.

Sii fedele a te stesso e affronta i tuoi problemi a testa alta. Cerca di risolvere i tuoi problemi prima di provare a risolvere quelli degli altri.

Ricorda che tutto è relativo: ognuno vede le cose in modo diverso.

Accetta te stesso e ciò che hai (o non hai).

Evita di essere troppo attaccato alle cose materiali.

Sii paziente e tollerante, anche con le persone che ti fanno sentire frustrato o sembrano ingiuste; questo ti aiuterà a evitare rabbia e amarezza nel tuo cuore.

Il razionalismo di Russell

Russell era un convinto sostenitore del razionalismo. Nel 1902 scrisse: “Sostengo che ogni uomo ha diritto alla propria mente… Considero uno dei doveri principali della vita l’educazione dei figli”. Credeva che la conoscenza dovesse essere acquisita attraverso la ricerca razionale e la convinzione, piuttosto che attraverso dogmi o autorità. Sosteneva la libertà di espressione e di pensiero, convinto che il modo migliore per raggiungere questi ideali fosse attraverso l’istruzione. “Gli uomini nascono ignoranti, non stupidi. Sono resi stupidi dall’istruzione”, afferma.

“Pensa con la tua testa: è la regola più importante di tutte”

Prosegue spiegando che l’insicurezza è spesso un segnale che dovremmo fermarci e riflettere prima di prendere qualsiasi decisione o giudizio, perché non possiamo mai essere troppo sicuri di noi stessi o di ciò che ci circonda. Credeva anche che “i grandi elementi essenziali dell’istruzione sono: in primo luogo, che il suo obiettivo dovrebbe essere quello di formare l’individuo in modo che possa funzionare efficacemente sia nella sua vita personale che nella sua capacità di contribuire alla comunità”.

Il segreto della felicità

“Il segreto della felicità è questo: lascia che i tuoi interessi siano il più possibile ampi e che le tue reazioni alle cose e alle persone che ti interessano siano il più possibile amichevoli piuttosto che ostili”, dice Russell. Continua a imparare, non importa quanti anni hai. Se smetti di imparare dopo la scuola, non avrai più niente su cui contare quando sarai più grande. Quando arriverà il momento in cui dovrai iniziare a prendere decisioni sulla tua vita, allora sarai completamente impreparato.

Imparare dai libri

Finché ci saranno libri e altre fonti di informazione, ci sarà sempre qualcosa da imparare. Anche se si tratta di una cosa minuscola che a prima vista sembra insignificante, in futuro potrebbe rivelarsi molto preziosa. Cercate di vedere le cose dal punto di vista degli altri, quando possibile. È facile pensare di sapere tutto quello che c’è da sapere perché abbiamo già vissuto così tanto nella nostra vita, ma raramente è così.

L’importanza di fare sempre nuove esperienze

Sii aperto a nuove esperienze e opinioni. Se fai solo ciò che sai, non sperimenterai mai nulla di nuovo o diverso. Sarai come una persona che vive in una piccola stanza con una visione fissa del mondo. “Le persone convenzionali si infuriano quando si allontanano dalle convenzioni, soprattutto perché considerano tale allontanamento come una critica a se stesse”, ha detto una volta Russell. Se vuoi vedere di più del mondo esterno, dovresti andarci il più spesso possibile e incontrare nuove persone. Questo è particolarmente importante per i giovani che stanno ancora crescendo ed esplorando le loro possibilità.

Sii umile

“Il mondo è pieno di cose magiche che aspettano pazientemente che il nostro ingegno diventi più acuto”, afferma Bertrand Russell. Sii umile e premuroso in modo da poter comprendere veramente i pensieri e i sentimenti degli altri; non liquidarli come sbagliati o irrazionali, ma ascolta attentamente e cerca di capire cosa stanno cercando di dire. Condividi le tue idee con gli altri liberamente, senza paura delle critiche; non aver paura di sbagliare o di essere imperfetto per aiutare gli altri a crescere e a migliorare.

Mettiti nei panni degli altri

Cerca sempre di guardare le cose dal punto di vista di un’altra persona; empatizza con chi ti circonda immaginando come ti sentiresti al loro posto e mostrando loro rispetto e compassione per le scelte che hanno fatto nella loro vita. È importante notare che, sebbene Russell possa essere stato un pensatore influente, non era uno scienziato. Tuttavia, le sue idee sono ancora rilevanti oggi in quanto contribuiscono alla discussione in corso sulla natura della realtà.

Il relativismo di Bertrand Russell

In questo contesto, il contributo più importante della filosofia di Bertrand Russell è l’idea del relativismo. Afferma che non esiste una verità assoluta e che tutti i punti di vista dovrebbero essere rispettati. In altre parole, il relativismo consente la libertà di pensiero e di espressione.

Fonte