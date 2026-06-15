“Sometimes you are wrong” (A volte ci si sbaglia). Con questa frase, Jeran Campanella, un (ex)terrapiattista tra i piu` famosi negli USA e nel mondo, ammette inisieme ad altri 3 suoi celebri “colleghi” di essersi sempre sbagliato: hanno infatti appena assistito a un fenomeno la cui osservazione confuta del tutto le convinzioni dei terrapiattisti. Ascoltiamo le sue parole nel video

Advertisement

“Sometimes you are wrong” (A volte si sbaglia). Con questa frase, Jeran Campanella, un (ex)terrapiattista tra i piu` famosi negli USA e nel mondo, inizia il suo intervento nella clip video qui riportata, estratta dal video dal canale YouTube “The Final Experiment” nel primo commento. Ma cosa intende di preciso? Sta ammettendo che tutte le sue convinzioni riguardo la natura piatta del nostro pianeta sono errate. Ha infatti appena assistito, assieme ad altri 3 celebri sostenitori della terra piatta, a un fenomeno la cui osservazione confuta del tutto le convinzioni dei terrapiattisti: il Sole a mezzanotte in Antardide.

In estate, a causa dell’inclinazione della Terra, il Sole non tramonta su gran parte del continente antartico. Secondo la visione del mondo dei terrapiattisti, l’Antartide sarebbe in realtà un muro di ghiaccio che circonda gli altri continenti e trattiene gli oceani. Se questa visione fosse corretta, il Sole dovrebbe sorgere e tramontare ogni giorno, anche in Antartide, e non potrebbe mai muoversi lungo un cerchio completo nel cielo per tutte le 24 ore.

“Va bene, ragazzi, a volte si sbaglia nella vita”

…ha dunque detto Jeran Campanella agli spettatori durante la diretta di mezzanotte dal Union Glacier Camp in Antartide, dimostrando un enorme grado di onesta` intellettuale. “Io pensavo che il Sole non restasse visibile per 24 ore, anzi, ne ero piuttosto sicuro […] Ma e` un dato di fatto: il Sole compie un giro completo al polo Sud.” Ma in che modo l’osservazione del Sole a mezzanotte costiturebbe l’ “esperimento finale” che avrebbe cosi` posto fine ad ogni “dibattito” (se cosi` lo si puo` chiamare) riguardo la geomentria del nostro pianeta? Ne parleremo nella prima puntata di questa mini-serie dedicata al “The Final Experiment”.

Fonti: