Marzo è un mese ricco di eventi astronomici con due eclissi, una di Sole e una di Luna. Entriamo nel dettaglio con guide dedicate

Marzo è un mese ricco di eventi astronomici di grande rilievo, e il 2025 non farà eccezione. Il fenomeno più significativo sarà, senza dubbio, l’equinozio di primavera, che segnerà ufficialmente il passaggio alla stagione primaverile nelle regioni temperate del pianeta. Quest’anno, l’equinozio cadrà il 20 marzo alle ore 9:01 (ora italiana). Sebbene questo evento si verifichi senza che ce ne accorgiamo direttamente, avremo comunque la possibilità di assistere a due straordinari spettacoli celesti: un’eclissi lunare il 14 marzo e un’eclissi solare parziale il 29 marzo.

L’eclissi lunare del 14 marzo

Il primo appuntamento astronomico del mese sarà un’eclissi totale di Luna, prevista per il 14 marzo. Tuttavia, dall’Italia sarà possibile osservare solo la fase iniziale del fenomeno, in quanto la Luna tramonterà prima di entrare completamente nel cono d’ombra terrestre. L’eclissi sarà invece visibile nella sua interezza in Europa occidentale, Africa occidentale e nelle Americhe. Nella Capitale, la Luna entrerà nella penombra alle 04:57 e nell’ombra terrestre alle 06:09, poco prima di scomparire sotto l’orizzonte. La fase più interessante per gli osservatori italiani sarà quella in cui il nostro satellite apparirà parzialmente oscurato, un fenomeno che durerà circa 20 minuti. A Roma, il massimo dell’eclisse si verificherà attorno alle 07:58, ma a quell’ora la Luna sarà già tramontata. A Milano, invece, si potrà osservare un’oscurazione più marcata, con il massimo atteso alle 06:39. Per godere al meglio dello spettacolo sarà necessario trovare un punto di osservazione libero da ostacoli naturali e artificiali, come alberi o edifici, e rivolto verso l’orizzonte occidentale.

Figura 1:Scatto dell’eclissi di Luna del 21 gennaio 2019 di Nunzio Micale. Al massimo dell’eclissi vedremo la Luna proprio in questo modo

L’eclisse solare del 29 marzo

Due settimane dopo, il cielo offrirà un altro evento di grande fascino: un’eclisse solare parziale, visibile in diverse zone d’Italia. La Luna si sovrapporrà al Sole, oscurandone una piccola porzione nella parte superiore destra del disco solare. Tuttavia, la visibilità dell’evento non sarà uniforme su tutto il territorio nazionale: le regioni meridionali come Basilicata, Calabria, Sicilia e gran parte della Puglia non avranno la possibilità di osservare il fenomeno, con l’unica eccezione del Gargano.

Figura 1: Mappa della visibilità dell’eclissi solare parziale del 29 marzo 2025 in Italia e nei paesi limitrofi. Le aree in sfumatura indicano le percentuali di oscuramento del Sole, con le zone più scure che mostrano un’eclissi più marcata.www.timeanddate.com

A Roma, l’eclissi inizierà alle 11:34 e terminerà alle 12:33, con il massimo oscuramento previsto poco dopo mezzogiorno. Il Sole verrà coperto per circa il 7,9% nella Capitale, mentre nel Nord-Est italiano il fenomeno sarà più marcato, con Belluno che registrerà una copertura del 15,6%. Napoli sarà invece ai margini della zona di visibilità, con solo l’1,8% del Sole oscurato.

Figura 1: Simulazione del massimo dell’eclissi parziale di Sole da Roma. timeanddate.com

Come sempre, è fondamentale adottare le dovute precauzioni per osservare l’eclissi solare in sicurezza. Guardare direttamente il Sole senza protezione può provocare danni irreparabili alla vista. Per questo motivo, è necessario utilizzare occhialini dotati di filtri solari certificati o strumenti astronomici muniti di protezioni adeguate. Potete facilmente reperire gli occhiali della Baader Planetarium Astrosolar, venduto anche a fogli A4 per chi volesse costruire un filtro solare per il proprio strumento.