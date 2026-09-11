Questo capolavoro da 2,5 miliardi di pixel e 10 anni di lavoro non è solo una bella immagine: è una mappa del tesoro cosmica che svela il drammatico passato e la caotica evoluzione di Andromeda

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La galassia di Andromeda, la nostra vicina cosmica, ci ha appena svelato i suoi segreti in un’immagine così dettagliata che sta lasciando a bocca aperta gli astronomi di tutto il mondo. Elaborato in oltre un decennio di osservazioni del telescopio spaziale Hubble, questo capolavoro da 2,5 miliardi di pixel non è solo una bella immagine: è una mappa del tesoro cosmica che svela il passato drammatico e l’evoluzione caotica di Andromeda.

10 anni di lavoro su Andromeda

Nei decenni successivi al lancio del telescopio spaziale Hubble della NASA, gli astronomi hanno conteggiato oltre 1 trilione di galassie nell’universo. Ma solo una galassia si distingue come l’isola stellare più importante nelle vicinanze della nostra Via Lattea: la galassia di Andromeda. Può essere vista a occhio nudo nelle limpide notti autunnali come un debole oggetto ovale più o meno delle dimensioni della luna. Un secolo fa, l’astronomo Edwin Hubble stabilì per primo che questa cosiddetta “nebulosa a spirale” si trovasse a circa 2,5 milioni di anni luce di distanza dalla nostra galassia, la Via Lattea.

Questo è il più grande fotomosaico mai assemblato dal telescopio spaziale Hubble. È una panoramica della galassia di Andromeda, situata a 2,5 milioni di anni luce dalla Terra. Ci sono voluti più di 10 anni per creare questo mosaico, con 200 milioni di stelle, una piccola frazione della popolazione di Andromeda, ed ha una risoluzione di circa 2,5 miliardi di pixel.

200 milioni di stelle

Con un’incredibile risoluzione di 2,5 miliardi di pixel, questa immagine consente agli astronomi di analizzare circa 200 milioni di stelle, ciascuna delle quali brilla più del nostro Sole. Sebbene questa sia solo una piccola frazione del trilione di stelle stimato in Andromeda, i dati hanno permesso una comprensione più profonda della struttura e della storia della galassia. Ben Williams, lo scienziato capo del progetto, ha spiegato: “Con Hubble, possiamo esaminare l’intero disco della galassia in modo straordinariamente dettagliato. Nessun’altra galassia così grande offre una tale opportunità”.

Credit: NASA, ESA, Benjamin F. Williams and Zhuo Chen (University of Washington), L. Clifton Johnson (Northwestern). Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Un incidente di percorso

L’immagine ha anche rivelato una storia tumultuosa. Hubble ha scoperto flussi di stelle e una popolazione stellare unica che indicano che Andromeda abbia subito collisioni cosmiche, probabilmente con galassie vicine. “Sembra che Andromeda abbia già effettuato una collisione con un’altra galassia”, ha spiegato Daniel Weisz dell’Università di Berkeley. “Questo evento ha innescato un’intensa formazione di stelle, che poi si è rapidamente affievolita”. Uno dei principali sospettati di questo “dramma intergalattico” è Messier 32, una piccola galassia satellite. I ricercatori ritengono che Andromeda abbia prosciugato il gas di Messier 32, alimentando la formazione di innumerevoli stelle prima di passare al suo stato attuale, meno attivo.

Per saperne di più:

Leggi il comunicato dell’Università di Washington.



