La NASA ha pubblicato tanti sfondi di Terra e Luna per i nostri smartphone scaricabili gratuitamente: tutto grazie ad Artemis II

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Mentre l’equipaggio di Artemis II sorvolava il lato nascosto della Luna, ha ripreso immagini mozzafiato della Terra e della Luna. Queste foto mostrano il momento immediatamente precedente e durante il tramonto terrestre, quando la Terra scompare sotto l’orizzonte lunare. A questo link potete scaricare le foto in alta risoluzione per avere fantastici sfondi per i vostri smartphone:

Il programma

Molti conoscono Artemis come il programma della NASA per il ritorno sulla Luna. Tuttavia, è molto più di una semplice riedizione del Progetto Apollo. Sebbene la destinazione sia la stessa, gli obiettivi sono più ambiziosi. La NASA prevede di creare una base permanente sul polo sud lunare per supportare la ricerca scientifica e studiare gli effetti a lungo termine della vita e del lavoro sulla superficie di un altro mondo. Le lezioni apprese, le tecnologie testate e le scoperte scientifiche fatte durante le missioni Artemis sono destinate a gettare le basi per le future imprese spaziali della NASA, inclusa l’esplorazione umana di Marte. Mentre per il Progetto Apollo la NASA si è avvalsa di contratti con aziende aerospaziali, per Artemis sta collaborando con aziende e agenzie spaziali internazionali per raggiungere i suoi obiettivi.

Mitologia greca

Il programma prende il nome dalla dea della caccia. Nella mitologia greca, Artemide è la figlia di Zeus e la sorella gemella di Apollo. La scelta del nome della sorella gemella di Apollo per il secondo programma di esplorazione lunare umana della NASA sottolinea come questa impresa sia correlata al Programma Apollo, pur essendone distinta.