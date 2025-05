Un nuovo studio rivela che i terreni agricoli ucraini abbandonati dopo il disastro nucleare di Chernobyl del 1986 sono nuovamente adatti all’agricoltura.

Dopo l’incidente nucleare di Chernobyl nel 1986, ampie aree dell’Ucraina settentrionale furono dichiarate troppo pericolose per essere coltivate. La zona radioattiva di Chernobyl, che si estende per 4.200 km² attorno alla centrale nucleare, è ancora oggi disabitata e rappresenta una delle riserve naturali più grandi d’Europa. Ma esiste una “Zona di Reinsediamento Obbligatorio” di 2.000 km², mai completamente abbandonata, che ancora ospita migliaia di persone. Negli anni successivi al disastro, i livelli di radiazioni nella regione sono diminuiti significativamente a causa del decadimento radioattivo e dell’erosione dei suoli superficiali. Tuttavia, non c’è stata alcuna riclassificazione dei terreni abbandonati da quando sono stati introdotti i criteri di zonizzazione nel 1991.

La produzione agricola a Chernobyl

Un soldato controlla la radioattività nei terreni attorno alla centrale di Chernobyl. Crediti: depositphotos.

Negli ultimi anni, alcuni agricoltori hanno preso in mano la situazione e hanno avviato una nuova produzione agricola. Ora, un nuovo studio pubblicato sul Journal of Environmental Radioactivity conferma che è possibile coltivare in sicurezza la maggior parte di quei terreni. I ricercatori hanno valutato i livelli di contaminazione di circa 100 ettari di terreno nella regione di Zhytomyr e hanno previsto l’assorbimento di sostanze radioattive da parte di colture comuni come patate, cereali, mais e girasoli. Analizzando campioni di terreno e misurando le radiazioni gamma esterne, hanno scoperto che la quantità di radiazioni era significativamente inferiore ai livelli di radiazione di fondo naturalmente presenti in tutto il mondo.

Si può produrre in sicurezza?

Ciò significa che, con un adeguato monitoraggio e il rispetto delle normative ucraine sulla sicurezza alimentare, molte colture possono essere coltivate in sicurezza in queste zone precedentemente soggette a restrizioni. “Dal 1986 c’è stata molta disinformazione sui rischi radioattivi di Chernobyl, che ha avuto un impatto negativo sulle persone che vivono ancora nelle aree abbandonate”, ha spiegato Jim Smith dell’Università di Portsmouth e autore dello studio.

Il nuovo studio delinea un approccio scientifico per valutare e riportare in produzione terreni agricoli di valore. “Non si tratta solo di Chernobyl. Si tratta di applicare la scienza e le prove scientifiche per garantire la protezione delle persone, evitando al tempo stesso che il territorio venga sprecato inutilmente”, ha aggiunto. “I metodi sviluppati qui potrebbero essere applicati ad altri siti contaminati radioattivamente in tutto il mondo”.

