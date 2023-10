La comunità dei planetari si prepara a festeggiare la ricorrenza del centenario con una serie di iniziative in tutta Italia.

L’anno 2023 è davvero importante per il mondo dei planetari e la comunità scientifica si prepara a festeggiarlo con le iniziative del Centenario dei Pianeti 2023-2025. Il 19 settembre del 1923, infatti, veniva testato nella sua piena operatività il primo planetario moderno, installato sul tetto di un edificio della ditta Carl Zeiss a Jena (allora Germania Orientale). Si trattava dello storico modello Zeiss Mark I, collocato per l’occasione sotto una cupola di 16 metri di diametro. Il 21 ottobre 1923 lo strumento venne mostrato a una platea ristretta al Deutsches Museum di Monaco di Baviera. Dopo un ritorno alla Zeiss per i ritocchi finali, la macchina fu allestita allo stesso museo sotto una cupola di 10 metri, e lì iniziò le proprie attività pubbliche di osservazione del cielo il 7 maggio del 1925. Ora, a distanza di cento anni, arriva una serie di iniziative per celebrare l’evento storico.

Il Centenario dei Pianeti

La luna vista dal Planetario di Milano. Credit: Planetario di Milano

La comunità dei planetari, sia in Italia sia all’estero, si prepara a festeggiare la ricorrenza del centenario con una serie molto articolata di iniziative, che inizieranno il 21 ottobre 2023 e termineranno il 7 maggio del 2025. I planetari sono formidabili macchine didattiche, perché consentono di vedere con i propri occhi ciò che nel cielo reale richiederebbe ore, settimane o secoli perché si verifichi. Ci mostrano l’universo, dove viviamo, da dove veniamo e come gli esseri umani influenzano il nostro pianeta.

I planetari svolgono una importante missione educativa e sono luoghi di cultura. Ispirano grandi e piccoli, forniscono una visione globale della Terra e spiegano le diverse visioni di ciò che ci circonda in un contesto storico. Le stelle e il nostro cielo notturno, però, non sono più gli unici argomenti. I planetari sono oggi, allo stesso tempo, teatri della scienza, templi della cultura e luoghi di intrattenimento dove si intrecciano molteplici linguaggi.

Nel suo piccolo, Passione Astronomia ti aiuta a capire come funziona l’universo. E l’universo funziona meglio se le persone che ne fanno parte sono bene informate: se hanno letto sciocchezze, bugie, veleni, poi va a finire come va a finire. Già ora non è che vada benissimo. Ecco perché è importante che qualcuno spieghi le cose bene. Passione Astronomia fa del suo meglio. Abbonati!

In Italia vi sono più di 100 planetari, la maggior parte dei quali fissi, che accolgono più di 400 mila persone ogni anno. La tecnologia, la dimensione della cupola e il numero dei posti a sedere è molto variabile. Scopri il planetario a te più vicino nella mappa dei planetari italiani pubblicata sulla pagina di PLANit, l’Associazione dei Planetari Italiani: https://planetari.org/centenario/.

Fonte: Planetari.org