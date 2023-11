Uno stranissimo alone con una forma quasi sferica è stato avvistato nel cielo in tante parti d’Italia. I dettagli

La notizia già sta facendo il giro del web stasera 18 Novembre 2023: uno strano alone di forma quasi sferica e con un colore tra il bianco e il bluastro è apparso nei cieli d’Italia specialmente tra Piemonte, Liguria e Lombardia (le testimonianze riferiscono che sia durato circa 5 minuti). Siamo invasi da segnalazioni di tante persone che si sono trovati il fenomeno nel cielo con la Luna. Cerchiamo di capire di cosa si è trattato.

Credit: Centro Meteo Piemonte CMP

Credit: Centro Meteo Piemonte CMP

Artificiale o naturale?

Al momento è difficile stabilire di cosa si sia trattato. Il colore può ricordare il metano dei razzi spaziali ma resta una vera e propria ipotesi. Seguiranno sicuramente aggiornamenti per stabilire con certezza se si è trattato di un evento naturale o artificiale. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

