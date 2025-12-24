Ecco a quale velocità dovrebbe viaggiare Babbo Natale su un’ipotetica slitta per consegnare i regali a tutti i bambini del mondo

Natale è alle porte e per milioni di bambini rappresenta un momento magico. Tra le altre cose perché si aspettano i regali e tradizione vuole sia un uomo con la barba bianca e il vestito rosso a consegnarli a tutti la notte di Natale. Ma quanto tempo impiegherebbe un’ipotetica slitta trainata da renne per fare tutto il giro del mondo in una sola notte? E a che velocità dovrebbe spostarsi per non lasciare nessuno senza regalo? Se lo è chiesto un gruppo di scienziati e studenti di fisica, che sono arrivati alla conclusione che Babbo Natale dovrebbe compiere un’impresa a dir poco titanica per riuscire a fare tutto durante la notte di Natale. Ecco perché.

No, non alla velocità della luce

Uno degli studi più interessanti che riguardano Babbo Natale è stato fatto dal MIT, l’istituto di tecnologia del Massachusetts. Se partisse dal Polo Nord e sfruttasse tutti i fusi orari della Terra, impiegherebbe 31 ore per consegnare i regali a circa 92 milioni di famiglie in cui c’è almeno un bimbo. In questo frangente dovrebbe quindi compiere 822,6 visite al secondo, all’impressionante velocità di 4 milioni di chilometri orari (3.765.864 per essere precisi). Anche i calcoli che riguardano il peso sulla slitta sono interessanti. Assumendo che ogni regalo pesi 0,9 kg, si arriverebbe a oltre 320mila tonnellate sulla slitta, che per 8 renne è un po’ troppo.

Babbo Natale

Resistenza dell’aria

Il problema è che slitta, renne e Babbo Natale verrebbero disintegrati dalla resistenza dell’aria dopo appena 4,26 millesimi di secondo. Un po’ come quando una navicella rientra nell’atmosfera terrestre dallo spazio.

Babbo Natale, cosa dice la scienza

In un altro studio fatto da tre studenti di fisica dell’Università di Leicester, Babbo Natale dovrebbe far visita a 238 milioni di famiglie. I tre si sono basati sul calcolo dei 715 milioni di bambini cristiani nel mondo. Hanno poi ristretto la “forbice” temporale di Babbo Natale ad appena 12 ore per consegnare i regali. Il risultato? Per consegnare i regali a tutti dovrebbe viaggiare all’incredibile velocità di 1,56×106 m/s. Che equivale, pensate, solo allo 0,5% della velocità della luce (300mila chilometri al secondo).

