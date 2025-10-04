Dalla Roma antica a oggi: la chimica e l’ingegneria dietro la longevità del Pantheon

Passeggiando per Roma, di fronte alla cupola quasi intatta del Pantheon o alle imponenti arcate del Colosseo, è impossibile non rimanere sbalorditi. Queste strutture, erette quasi duemila anni fa, sfidano il tempo con una resilienza che il nostro moderno calcestruzzo armato può solo invidiare. Non è magia, ma una straordinaria combinazione di chimica, geologia e ingegneria, fuse in un materiale leggendario: l’opus caementicium, il cemento romano.

Grazie a recenti scoperte scientifiche, stiamo finalmente svelando il suo segreto più profondo: una sorprendente capacità di autoripararsi, che oggi offre lezioni preziose per un’edilizia più sostenibile.

Pozzolana e un ingrediente inatteso

Per secoli, la longevità del cemento romano è stata attribuita principalmente a un ingrediente: la pozzolana, una cenere vulcanica ricca di silice e allumina. Mescolata con la calce, questa cenere innesca una reazione chimica che genera minerali ultra resistenti, come la tobermorite, creando una matrice densa e quasi impermeabile, specialmente in ambienti marini.

Tuttavia, questa era solo una parte della storia. Un altro indizio si nascondeva in piena vista, a lungo interpretato come un difetto.

Il segreto: i clasti di calce auto-riparanti

Osservando il calcestruzzo romano, si notano dei piccoli granuli bianchi, i cosiddetti clasti di calce. Per anni, sono stati considerati un segno di una miscelazione imperfetta. Ma uno studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel 2023, guidato dal ricercatore Admir Masic, ha ribaltato questa convinzione.

Analizzando questi “difetti”, il team ha scoperto che non erano semplici impurità, ma inclusioni di calce viva, una forma altamente reattiva di calce, inserita di proposito. I Romani non sono stati imprecisi, sono stati geniali.

La chimica della guarigione

È importante chiarire che il moderno cemento Portland è superiore al cemento romano in termini di resistenza alla compressione, rendendolo ideale per grattacieli e strutture complesse. Tuttavia, la sua grande vulnerabilità risiede nella corrosione delle barre d’acciaio interne, l’armatura metallica che i Romani non utilizzavano.

Il cemento romano vince sulla lunga distanza, dimostrando che la vera forza di un materiale non è solo la sua resistenza iniziale, ma la sua capacità di durare nel tempo.

Il cemento romano e l’eredità Romana

La lezione degli antichi ingegneri è più attuale che mai. Oggi, la produzione di cemento è responsabile di circa l’8% delle emissioni globali di CO₂.

Creare materiali più durevoli è una priorità. Ispirandosi alla ricetta romana, l’industria moderna utilizza già sottoprodotti industriali come le ceneri volanti per imitare l’effetto della pozzolana, creando calcestruzzi ad alte prestazioni per ambienti aggressivi come le piattaforme offshore.

Questi materiali non solo durano di più, ma riducono anche l’impatto ambientale legato alla produzione e alla manutenzione.

Il futuro è bio-ispirato: i cementi “viventi” con i batteri

La ricerca sta spingendo questa idea ancora oltre, sviluppando materiali bio-ispirati. Alcuni calcestruzzi moderni contengono spore di batteri calcificanti, come il Bacillus. Dormienti all’interno della matrice, questi microrganismi si “risvegliano” quando l’acqua penetra in una crepa, nutrendosi e producendo carbonato di calcio per sigillare il danno.

Questa tecnologia, sebbene ancora costosa, potrebbe portare a una riduzione delle emissioni di CO₂ associate al ciclo di vita del cemento fino al 15%, grazie alla drastica diminuzione della necessità di manutenzione e sostituzione.

Guardare al passato per costruire il futuro

Il cemento romano è molto più di una reliquia storica; è un manifesto per l’edilizia del futuro. Ci insegna che la durabilità è la forma più alta di sostenibilità. Comprendere la sua chimica e il suo meccanismo di auto-riparazione ci permette oggi di progettare una nuova generazione di materiali intelligenti.

La prossima volta che ammirerete un acquedotto romano, pensateci: non state guardando solo una rovina, ma una lezione di chimica che può aiutarci a costruire un mondo più resiliente.

Fonti:

Science Advances: “Hot mixing: Mechanistic insights into the durability of ancient Roman concrete“