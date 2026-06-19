“In estate ha sempre fatto caldo”, ma i dati dicono l’esatto contrario. Questo evento porta la firma inconfondibile del cambiamento climatico causato dall’uomo

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L’estate 2026 inizierà tra pochi giorni e l’Europa si trova già stretta nella morsa di un’ondata di caldo eccezionale. Una gigantesca “cupola di calore” (heat dome) si è posizionata sul continente, trascinando aria rovente dal Sahara e minacciando di frantumare i record storici. Ma dietro questo meteo estremo non c’è una semplice fluttuazione stagionale: la scienza conferma che l’impronta umana è evidente.

Cos’è la Cupola di calore e dove colpirà di più

Una cupola di calore si comporta come un enorme coperchio su una pentola in ebollizione. L’alta pressione schiaccia l’aria verso il basso, comprimendola e surriscaldandola, impedendo al contempo la formazione di nubi e piogge.vLe previsioni per i prossimi giorni indicano uno scenario critico:

Spagna e Portogallo: Picchi estremi tra i 43°C e i 45°C nelle zone interne.

Picchi estremi tra i nelle zone interne. Francia: Parigi e altre città del centro rischiano di toccare i 41°C (15°C sopra la media).

Parigi e altre città del centro rischiano di toccare i (15°C sopra la media). Italia: Pianura Padana e regioni centrali vedranno i termometri impennarsi fino a 40°C.

Il fenomeno è amplificato da un terreno già secco a causa delle anomalie di maggio: la mancanza di umidità elimina il raffreddamento evaporativo naturale, accelerando il riscaldamento dell’aria.

Non è “solo estate”: la firma del cambiamento climatico antropico

Sentiremo dire che “in estate ha sempre fatto caldo”, ma i dati dicono l’esatto contrario. Questo evento porta la firma inconfondibile del cambiamento climatico causato dall’uomo. Le emissioni di gas serra generate dai combustibili fossili e dalle attività industriali hanno alterato la circolazione atmosferica globale, indebolendo la Corrente a Getto (Jet Stream). Di conseguenza, questi blocchi di alta pressione rimangono “inchiodati” sullo stesso punto per settimane. Rispetto all’era pre-industriale, le cupole di calore oggi non sono solo più calde di diversi gradi, ma sono diventate più frequenti, durature e letali.

I pericoli: “Notti Tropicali” e allarme incendi

La persistenza di questa massa d’aria calda comporta rischi gravissimi per la salute e per l’ambiente. Nelle grandi città il cemento e l’asfalto tratterranno il calore accumulato di giorno, dando vita a notti tropicali dove il termometro non scenderà sotto i 23-25°C. Questo impedisce al corpo umano di recuperare, aumentando lo stress cardiorespiratorio per i soggetti fragili.

Siccità e polveriere boschive

La totale assenza di precipitazioni unita a tassi di umidità bassissimi trasformerà la vegetazione in esca per gli incendi, mettendo a dura prova l’agricoltura e le reti elettriche a causa dell’uso massiccio di condizionatori.

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