Uno studio pubblicato su Nature Communications ha misurato l’idrogeno intrappolato nel centro della Terra. L’acqua era qui fin dalla formazione

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1 ​La firma chimica nel silicio
1.1 ​Una riserva invisibile
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Nel marzo del 1986, la sonda europea Giotto attraversò la coda della cometa di Halley a seicento chilometri di distanza, catturando le immagini di un nucleo che sputava vapore acqueo nel vuoto. Per 40 anni quella missione è stata il manifesto di una teoria precisa: la Terra era nata “secca” e l’acqua dei nostri mari era arrivata solo dopo, trasportata da un incessante bombardamento di comete ghiacciate.

​Oggi uno studio pubblicato su Nature Communications da Dongyang Huang, ricercatore presso la Tsinghua University, sposta il centro del problema (e della soluzione) a 3.000 chilometri sotto i nostri piedi. I dati dicono che l’acqua non è mai piovuta dal cielo, perché si trovava già qui, sigillata nel nucleo di ferro fin dal primo giorno. Per decenni, stimare l’idrogeno intrappolato nel cuore del pianeta è stato un esercizio di astrazione, con margini di errore che oscillavano da 10 a 10.000 parti per milione. Huang ha deciso di misurarlo fisicamente ricreando l’oceano di magma primordiale della Terra. Ha schiacciato un frammento di ferro puro tra due incudini di diamante a 111 gigapascal, sparando la temperatura a 5100 K con i laser.

​La firma chimica nel silicio

​A confermare che l’idrogeno rilevato non fosse una contaminazione del macchinario è stata una dinamica chimica, scoperta solo grazie alla microscopia a sonda atomica. All’interno del ferro, i ricercatori hanno notato che l’idrogeno si legava al silicio in una proporzione esatta di uno a uno. Dato che la quantità di silicio nel nucleo è un dato già accertato (tra il 2 e il 10% del peso totale), questa proporzione ha permesso di fare un calcolo finalmente preciso: il nucleo contiene tra lo 0,07 e lo 0,36% di idrogeno.

Terra acqua

​Una riserva invisibile

​Messa in scala con la massa della Terra, questa percentuale rivela un mondo sommerso: nel ferro sono intrappolati da 9 a 45 oceani globali. Questa scoperta cambia, anzi , cancella totalmente, l’idea di una Terra neonata arida e dipendente dai messaggeri celesti. Al contrario, descrive un pianeta che ha saputo trattenere i propri elementi volatili fin dalle prime fasi di accrezione. È il ritratto di un pianeta che, prima ancora di formare il primo mare in superficie, aveva già accumulato la sua più grande riserva idrica nel buio del proprio nucleo, dove è rimasta protetta per 4 miliardi di anni.

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