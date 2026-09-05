Secondo un rapporto, lo scenario migliore prevede un aumento massimo della temperatura di 1,8 °C; altri suggeriscono oltre 2 °C

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L’aumento della temperatura globale è destinato a superare 1,5 °C, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi, ma è ancora possibile ridurre le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell’Accordo di Parigi, secondo un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP).

Limitare l’aumento di temperatura

Il rapporto, intitolato “Limitare il superamento della temperatura massima“, identifica un percorso di “superamento, picco e declino” come la migliore opzione rimanente per minimizzare l’entità e la durata di questo superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 °C il prima possibile. Questo percorso ridurrebbe al minimo l’aumento massimo della temperatura attraverso tagli immediati e sostenuti alle emissioni di gas serra, incluso il metano, sulla strada verso le emissioni nette zero, e abbasserebbe le temperature attraverso emissioni nette negative a lungo termine, con la rimozione dell’anidride carbonica (CDR) attentamente regolamentata, il processo di rimozione del carbonio dall’aria e il suo stoccaggio tramite rimboschimento o altri mezzi, come parte essenziale del mix.

Allo stesso tempo, seguire questo percorso implicherebbe azioni di adattamento che ridurrebbero la vulnerabilità agli impatti attuali, previsti e imprevisti dei cambiamenti climatici su società, comunità ed economie, sebbene probabilmente ci saranno limiti all’adattamento e impatti irreversibili, soprattutto se le temperature di picco non saranno ridotte al minimo. Il rapporto sottolinea che un tale percorso ridurrebbe i rischi e gli impatti, renderebbe l’adattamento meno difficile e costoso e aumenterebbe le possibilità di abbassare le temperature.

Impatti devastanti

Lo scenario più ottimistico prevede un aumento della temperatura massimo di 1,8 °C rispetto ai livelli preindustriali, superando l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 °C stabilito dall’Accordo di Parigi. La maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Al di sopra di 1,5 °C, i rischi e gli impatti si intensificheranno con ogni ulteriore frazione di grado e con ogni anno che passa. Gli impatti previsti includono l’intensificarsi di eventi meteorologici estremi, la perdita di ecosistemi e la sommersione dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e delle città costiere a bassa quota. Si prevedono gravi danni alla salute umana, alla sicurezza alimentare, alle risorse idriche, alla natura, alle città, alle infrastrutture e alle economie.

Il rapporto avverte che la probabilità di superare punti di non ritorno irreversibili aumenta con l’intensità e la durata delle temperature più elevate. Tra questi, la destabilizzazione delle principali calotte glaciali, il degrado della foresta pluviale amazzonica e l’interruzione della circolazione termoalina atlantica (il sistema di correnti che trasporta le acque superficiali calde verso nord e le acque profonde fredde verso sud, svolgendo un ruolo chiave nella regolazione del clima). Alcuni impatti potrebbero manifestarsi improvvisamente, mentre altri si accumuleranno nel tempo.

Credit: NASA

Considerata la portata dei rischi e i benefici collaterali degli interventi climatici, come una rapida transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, miglioramento della qualità dell’aria e della salute pubblica, riduzione dei costi energetici e maggiore accesso all’elettricità, il rapporto sollecita un’azione accelerata, collettiva e globale per intraprendere un percorso di superamento, picco e declino. La rapidità e l’intensità di tale azione determineranno la forma e la traiettoria di questo percorso.

Modalità di successo

Una forte volontà politica e il multilateralismo, politiche efficaci, una governance inclusiva e finanziamenti adeguati sono tutte condizioni abilitanti importanti per l’azione, e l’equità e la giustizia devono essere alla base di tutte le risposte. I Paesi con maggiore responsabilità in materia di cambiamenti climatici dovrebbero agire più rapidamente e con maggiore ambizione. Il rapporto rileva inoltre che la mitigazione e l’adattamento, che si rafforzano a vicenda, devono procedere di pari passo, rispondendo al contempo ai rischi emergenti. Gli interventi che raggiungono entrambi gli obiettivi di mitigazione e adattamento, come il raffreddamento basato sulla natura, dovrebbero essere considerati prioritari. Le misure di adattamento messe in atto ora costituiscono la base per gli sforzi futuri, ma devono diventare trasformative e reattive ai rischi in continua evoluzione, non lineari e che si manifestano improvvisamente, compresi quelli che potrebbero compromettere gli sforzi di mitigazione.

Il rapporto sottolinea che l’obiettivo di zero emissioni nette è una pietra miliare verso un risultato netto negativo, e che la rimozione del carbonio dall’atmosfera (CDR) è necessaria in aggiunta, e non in sostituzione, alle riduzioni sostenute delle emissioni di gas serra. Tuttavia, la CDR può contribuire in modo credibile a un ritorno al di sotto di 1,5 °C solo se il picco di riscaldamento rimane ben al di sotto dei 2 °C e tutte le emissioni residue vengono ridotte. Saranno fondamentali solidi quadri di governance per la CDR al fine di consentirne un’implementazione responsabile e di gestire le implicazioni per l’integrità ambientale, l’equità e la scalabilità.

Rispondere a un futuro che cambia

Anni di inazione significano che, anche se si riuscisse a tornare al di sotto di 1,5 °C, perdite irreversibili e cambiamenti permanenti delle condizioni di vita sarebbero inevitabili. Molte comunità potrebbero essere costrette a trasferirsi o a cambiare mezzi di sussistenza, mentre le società dovranno affrontare la sfida del riadattamento. Ciò solleva questioni di giustizia, potere e legittimità politica, che richiederanno nuove forme di governance inclusive per risolvere problemi complessi. Questo rapporto ci ricorda che un percorso di superamento, picco e declino rappresenta una sfida climatica per la prossima generazione, ma non può essere lasciato inosservato alle generazioni future. È necessario intervenire immediatamente affinché tale percorso rimanga possibile.

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