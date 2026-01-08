Il 12 agosto 2026 l’ombra della Luna porterà un’eclissi totale di Sole in Europa, in particolare in Islanda e Spagna: ecco perché sarà un evento speciale

Che le eclissi totali di Sole siano lo spettacolo più bello della Natura me l’avete sentito dire decine di volte, così come che è necessario viaggiare per poterne osservare una, in quanto la prossima totale sul suolo italiano sarà solo nel settembre del 2081, una data decisamente in là nel tempo. Ogni tanto, però, anche noi osservatori italiani ed europei siamo fortunati e qualche corridoio di totalità passa a gettare ombre anche sul Vecchio Continente: celebre fu l’eclisse dell’11 agosto 1999 che tagliò in due l’Europa e ora lo spettacolo sta per ripetersi nuovamente vicino a casa nostra.

L’evento del 12 agosto 2026

Il 12 agosto 2026 l’ombra della Luna porterà un’eclisse totale di Sole in Europa, in particolare in Islanda e Spagna; nel mondo l’eclisse inizierà in una sperduta regione della Siberia all’alba, cingerà il Polo Nord per virare in Groenlandia, accarezzare l’Islanda per poi attraversare completamente la penisola Iberica nel tardo pomeriggio. In Spagna l’ombra della Luna entrerà da Nord-Ovest, fra Santiago de Compostela e Bilbao e si muoverà verso Sud-Est, sfiorando Madrid, superando Valencia e le isole Baleari e terminando la sua corsa nel Mar Mediterraneo, un po’ prima di raggiungere la costa della Sardegna dove l’eclisse terminerà al tramonto del Sole.

L’evento si svolgerà in agosto e in Europa, due fattori che creano l’occasione perfetta per muoversi alla ricerca della magia del Sole Nero, e la Spagna sarà di certo la meta più gettonata. Quest’eclisse spagnola, però, sarà un po’ particolare per due motivi: il primo è la stabilità del tempo meteorologico, e il secondo la particolarità del momento della giornata in cui il fenomeno avverrà.

Che sia necessario il cielo sereno per osservare l’eclisse è ovvio: se le nuvole coprono il Sole non è di certo possibile osservare la Luna che copre il Sole… e dato che l’evento si svolge in agosto e nella seconda parte della giornata verso il tramonto, il riscaldamento diurno del suolo, provocato dalla calura estiva, può portare alla formazione grandi di nubi temporalesche che potrebbero interferire con la visione dell’eclissi. Ciò, ovviamente, non è certezza ma queste considerazioni si basano sulle statistiche meteorologiche annuali.

Territori favorevoli

Un tratto di territorio dove la statistica meteo gioca a favore del cielo sereno è il braccio di mare che separa la Spagna dalle isole Baleari e le isole Baleari stesse. Come certamente già saprete, abbiamo organizzato un viaggio su una nave da crociera della flotta Costa per osservare l’eclisse proprio dal braccio di Mare fra Valencia e Palma de Maiorca.

Perché scegliere proprio una crociera per quest’evento? (trovate il programma qui)

Innanzitutto, come abbiamo appena detto, per posizionarci dove la statistica meteo è più favorevole: lì ci sono più possibilità di avere cielo sereno; in secondo luogo, per via del momento della giornata in cui il Sole andrà in eclisse totale: il tramonto.

Sarà infatti un’eclisse particolare e diversa dalle solite poiché la totalità, per chi osserva nelle vicinanze delle Baleari, si verificherà nella “golden hour” del tramonto, ovvero con il Sole basso sull’orizzonte quando la sua luce tinge tutto l’ambiente di quel bel giallo-oro intenso: in quel momento sopraggiungerà la notte dell’eclisse, con il Sole a pochi gradi dall’orizzonte.

Il momento della totalità. Credit: Marco Bastoni

Sarà un momento spettacolare: l’ombra della Luna nel cielo si percepirà molto allungata, l’eclisse potrebbe essere molto scura e quindi nel cielo si accenderanno più stelle; oltre al brillante pianeta Venere probabilmente emergeranno dal buio Spica, Arturo, Antares e Vega… e forse anche stelle più deboli di queste!

La corona solare risentirà dell’assorbimento atmosferico, a causa dell’esigua altezza del Sole sull’orizzonte, e quindi potrebbe assumere tinte inusuali, virate sul giallo. Insomma, delle 8 eclissi totali che ho osservato nella mia vita questa potrebbe essere quella davvero più differente dalle altre, quella dove “potrei non sapere cosa aspettarmi” in termini di colori, forma e dimensioni della corona, cielo stellato, tramonto tutt’intorno.

Un’eclissi da non perdere

Ecco perché questa è un’eclisse assolutamente da non perdere! Perché solitamente si cercano in giro per il mondo le migliori condizioni di osservabilità, come avere il Sole molto alto nel cielo, per poter scorgere tutti i dettagli della corona; sarebbe da pazzi avere la possibilità di osservare nelle condizioni ottimali e andare a cercare volutamente un luogo dove il Sole in eclisse si trova a pochi gradi sull’orizzonte! Ma qui, proprio a due passi dall’Italia, sta per prendere forma la ghiotta occasione di vedere la totalità in condizioni davvero insolite, che mai ci sogneremmo di cercare in altre eclissi.

L’occasione è dietro l’angolo e noi la coglieremo a bordo della Costa Pacifica, che si troverà proprio nel corridoio di totalità il giorno dell’eclisse e volgerà lo scafo verso il Sole per far vivere a tutti la magia della totalità: quando il tramonto tingerà tutto di tinte bronzee e dorate sarà lì che arriverà la spettrale notte della totalità. E ne vedremo delle belle, parti con noi!

A cura di Marco Bastoni