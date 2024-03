Il veicolo spaziale Europa Clipper conterrà un importantissimo messaggio che include più di 2,6 milioni di nomi inviati dal pubblico e non solo, ecco i dettagli

Come vuole la storica tradizione della NASA – inviare messaggi ispiratori nello spazio – l’agenzia ha piani speciali anche per Europa Clipper, che entro la fine dell’anno dovrebbe partire alla volta della luna di Giove, Europa. La luna presenterebbe un oceano di acqua allo stato liquido sotto la sua crosta ghiacciata, con più del doppio della quantità di acqua di tutti gli oceani della Terra messi insieme. Una piastra metallica triangolare sul veicolo spaziale onorerà questa connessione con la Terra in diversi modi.

Obiettivi della missione Europa Clipper

Nel 2030, dopo un viaggio di 2,6 miliardi di chilometri, Europa Clipper inizierà a orbitare attorno a Giove, compiendo 49 sorvoli ravvicinati di Europa. L’obiettivo scientifico principale di Europa Clipper è determinare se ci sono luoghi sotto la superficie ghiacciata di Europa che potrebbero sostenere la vita. Inoltre, altri obiettivi scientifici della missione sono determinare lo spessore dello strato di ghiaccio della luna e le sue interazioni superficiali con l’oceano sottostante, studiare la sua composizione e caratterizzare la sua geologia. L’esplorazione dettagliata di Europa da parte della missione aiuterà gli scienziati a comprendere meglio il potenziale astrobiologico dei mondi abitabili al di là del nostro pianeta.

La sonda Voyager 2 della NASA ha catturato le immagini utilizzate per realizzare questo mosaico ad alta risoluzione di Europa nel 1979.

Credit: NASA/Ted Stryk/A cura di The Planetary Society

Il meglio che abbiamo da offrire…

Realizzata in tantalio metallico e con dimensioni di circa 18cm x 28cm, la piastra presenta elementi grafici su entrambi i lati. La parte esterna del pannello presenta opere d’arte che evidenziano il legame della Terra con Europa. I linguisti hanno raccolto registrazioni della parola “acqua” pronunciata in 103 lingue, provenienti da famiglie di lingue di tutto il mondo. I file audio sono stati convertiti in forme d’onda (rappresentazioni visive di onde sonore) e incisi sulla lastra. Le forme d’onda si irradiano da un simbolo che rappresenta il segno della American Sign Language per “acqua”. Il messaggio su Europa Clipper mira a stimolare l’immaginazione e offrire una visione unificante. La NASA ha voluto incidere sulla piastra il meglio che l’umanità ha da offrire in tutto l’universo: scienza, tecnologia, istruzione, arte e matematica. Il messaggio di connessione attraverso l’acqua, essenziale per tutte le forme di vita come la conosciamo, illustra perfettamente il legame della Terra con questo misterioso mondo oceanico che stiamo cercando di esplorare.

Immagine della parte esterna ed interna della piastra metallica che verrà messa su Europa Clipper

Credit: NASA/JPL-Caltech

Dettagli incisi sulla piastra metallica

Poiché la ricerca di condizioni abitabili è fondamentale per la missione, l’equazione di Drake è incisa anche sulla lastra, sul lato rivolto verso l’interno. L’astronomo Frank Drake sviluppò la formulazione matematica nel 1961 per stimare la possibilità di trovare civiltà avanzate oltre la Terra. Da allora, l’equazione ha ispirato e guidato la ricerca in astrobiologia e nei campi correlati. Inoltre, sul lato rivolto verso l’interno della lastra, è incluso un riferimento alle frequenze radio plausibili per la comunicazione interstellare, a simboleggiare come l’umanità utilizzi questa banda radio per ascoltare i messaggi dal cosmo. Fun Fact: queste particolari frequenze corrispondono alle onde radio emesse nello spazio dai componenti dell’acqua e sono conosciute dagli astronomi come “buco d’acqua”. Infine, è presente il ritratto di uno dei fondatori della scienza planetaria, Ron Greeley, i cui sforzi hanno gettato le basi per Europa Clipper.

