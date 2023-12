La costituzione di una matita ci avvicina al mondo scientifico

Con una matita si può scrivere e disegnare ma da una matita è possibile anche imparare e apprendere tante informazioni. Apparentemente sembra una frase senza senso ma invece non lo è. Conoscere la costituzione di una matita significa toccare le scienze con mano. Nel vero senso della parola. Dalla geologia alla chimica fino alla fisica.

Perché? Beh, la gomma è realizzata in gomma sintetica miscelata con lo zolfo. Ma è l’aggiunta della pomice in polvere che fa la differenza. Sì, perché la pomice, roccia magmatica estremamente porosa, il cui peso specifico è inferiore a quello dell’acqua tanto da galleggiare, conferisce alla gomma, con il suo potere abrasivo, la capacità di cancellare. La punta, invece, è composta dalla grafite, minerale costituito da carbonio, derivato dalla trasformazione della sostanza organica sottoposta ad alte temperature e pressioni. La grafite inoltre è una forma allotropica del carbonio, così come il diamante.

La grafite

È nato il canale WhatsApp di Passione Astronomia! Iscriviti per ricevere tutti i nostri aggiornamenti

La chimica

Cioè? Per allotropia si intende la proprietà degli elementi chimici di esistere in forme diverse. È ad esempio anche il caso dell’ozono (O 3 ), forma allotropica dell’ossigeno. Praticamente l’elemento è lo stesso, cambia la struttura cristallina. Passiamo alla ghiera che è costituita da alluminio, metallo il cui simbolo è Al, che si ricava principalmente dalla bauxite, roccia sedimentaria ricca di ossidi ed idrossidi di alluminio Al (OH) 3 , il cui nome scaturisce dal paese di Les Baux-de-Provence, nel sud della Francia, ove il chimico Berthier scoprì questa roccia rossa ricca di alluminio e dove furono pertanto aperte le prime miniere nel 1822.

Ma la bauxite è presente solo in Francia?

No! Ad esempio in Puglia, precisamente ad Otranto, è presente la cava dismessa di Bauxite con un laghetto. Anche in Campania, a Cusano Mutri (BN), rientrante nel Parco Regionale del Matese, si trovano le miniere di bauxite. Da una semplice matita, quante curiosità! Chi lo avrebbe immaginato…