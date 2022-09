Vesuvio e due divulgatori! Non è una barzelletta e nemmeno un colmo

Se per caso un vulcanologo passa da Napoli e a pochi km si trova un biologo esperto di astrobiologia, dove mai potranno andare? La risposta è ovvia… sul Vesuvio!

Vesuvio. Credit: NASA/ESA

Ecco un Vlog esclusivo per voi dell’avventura di Tommaso Nicolò e Nicola Mari alla scoperta del vulcano più famoso del mondo.

Il Vesuvio è un vulcano particolarmente interessante per la sua storia e per la frequenza delle sue eruzioni. Si tratta di un vulcano esplosivo, la cui ultima eruzione ebbe luogo nel 1944. Da questa data non si sono verificate più eruzioni, ed è considerato quiescente.

Come vedo il video?

Potrete usufruire del video utilizzando la promo di accesso al nostro programma di Membership Steady!

Un programma a cui teniamo tantissimo e che ci permette di proseguire nel nostro lavoro.

Un mese di contenuti, gratuiti. E intanto potrete avere anche accesso al gruppo telegram per gli abbonati! Dove ci siamo noi quasi H24! Però fateci dormire ogni tanto!