Grazie a una mappa interattiva, è ora possibile esplorare gli effetti del cambiamento del livello dei mari a livello globale. Gli scenari previsti suscitano preoccupazione

Il Sea Level Change Team della NASA ha creato un nuovo strumento sul futuro innalzamento del livello del mare dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Per utilizzare le mappe basta cliccare in qualsiasi punto dell’oceano o delle coste e scegliere un decennio tra il 2020 e il 2150: lo strumento fornisce una descrizione dettagliata dell’innalzamento dei mari grazie al rapporto di valutazione dell’IPCC.

Uno screenshot di una parte della mappa interattiva del livello dei mari. I numeri indicano l’innalzamento in metri. Credit: NASA / JPL-Caltech

L’IPCC determinante

L’IPCC fornisce valutazioni su scala globale del clima terrestre ogni cinque o sette anni dal 1988, concentrandosi sui cambiamenti di temperatura, copertura di ghiaccio, emissioni di gas serra e i livelli dei mari in tutto il pianeta. Le proiezioni sul livello del mare sono basate su dati raccolti da satelliti e strumenti terrestri, nonché da analisi e simulazioni al computer. Oltre a fornire istantanee dell’innalzamento del livello del mare nei decenni a venire, lo strumento consente agli utenti di concentrarsi sugli effetti dei diversi processi che determinano l’innalzamento del livello del mare. Questi processi includono lo scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai e la misura in cui le acque oceaniche spostano i loro schemi di circolazione o si espandono mentre si riscaldano (tutto influenza l’innalzamento degli oceani). Lo strumento aiuta sia i cittadini che i governi di tutto il mondo a prevedere scenari futuri.

Qui trovate la mappa interattiva circa l’innalzamento dei mari: https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool

Se sei arrivato fin qui è perché hai ritenuto il nostro articolo degno di essere letto fino alla fine. Da sempre Passione Astronomia prova a costruire, attraverso la divulgazione scientifica, una comunità di persone più informate e consapevoli. È anche il motivo per cui abbiamo deciso di scrivere un libro dedicato all’astronomia. È scritto in modo chiaro e semplice, proprio perché per noi la divulgazione deve essere accessibile a tutti. Lo trovi qui.