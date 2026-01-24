La Groenlandia si scioglie ma il suo mare scende: ecco cosa stanno vedendo i satelliti

La massa della calotta esercita una forza di gravità che trattiene l’acqua vicino. Quando il ghiaccio fonde e perde peso, l’oceano si allontana verso altri continenti

Mentre il resto del mondo si prepara a vedere le proprie coste sommerse a causa del riscaldamento globale (quasi la metà delle spiagge a livello globale potrebbe sparire già entro il 2050, con danni peggiori e irreversibili entro il 2100), in Groenlandia sta succedendo l’esatto opposto. I satelliti del programma Copernicus stanno documentando uno dei fenomeni più controintuitivi della fisica del nostro pianeta: man mano che la calotta si scioglie, il livello del mare attorno all’isola non sale, al contrario, scende.

​Il motivo? La massa del ghiaccio groenlandese è così grande da esercitare una forza di gravità propria che “trattiene” l’acqua oceanica vicino alle sue coste. Quando quella massa fonde e scompare, l’oceano si allontana, ridistribuendosi verso latitudini più basse. È un effetto già calcolato dal geofisico di Harvard Jerry Mitrovica e ora monitorato costantemente dallo spazio.

Cosa mostrano davvero le immagini di Sentinel-2 della Groenlandia

L’immagine scattata il 5 gennaio dal satellite Sentinel-2 cattura la Groenlandia orientale in un momento cruciale. Quei picchi di roccia scura che bucano il bianco della calotta non sono solo dettagli del paesaggio: in lingua inuit si chiamano Nunatak, che tradotto, significa “picco isolato”, parliamo di porzioni di roccia non ricoperte da neve o ghiaccio.

​Queste cime hanno un ruolo fondamentale, agiscono infatti come piloni naturali che “frenano” e incanalano la discesa dei ghiacciai verso il mare. Senza di loro, la calotta scivolerebbe in acqua a velocità davvero molto maggiore. Tenere d’occhio i Nunatak è di fondamentale importanza: man mano che emergono sempre più dal ghiaccio, funzionano come un righello naturale che ci dice quanto velocemente si sta assottigliando la copertura nevosa.

​I nunatak visti dallo spazio: l’immagine del satellite Sentinel-2 mostra le cime di roccia scura che “bucano” la calotta bianca. Queste montagne agiscono come piloni naturali, incanalando e frenando la discesa dei ghiacciai verso l’oceano. (Crediti: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery)

​Il magnete di ghiaccio che perde forza

Il fenomeno gravitazionale funziona in questo modo: la calotta della Groenlandia è come un gigantesco magnete fatto di ghiaccio che attira l’acqua dell’oceano verso le sue coste, mantenendo il livello del mare locale più alto rispetto al resto del pianeta.

​Quando il ghiaccio fonde, perde massa, questo “magnete” si indebolisce e la sua presa sull’acqua cede. L’oceano, non più trattenuto con la stessa forza, scappa via dall’isola per ridistribuirsi nel resto del mondo.

​I calcoli pubblicati su Science sono chiari (quanto impressionanti): se la Groenlandia perdesse tutto il suo ghiaccio, il livello del mare globale salirebbe di 7 metri (sommergendo coste da Miami a Venezia), ma, paradossalmente, nel raggio di 2.000 km dall’isola il mare scenderebbe, facendo emergere nuove terre lungo le coste groenlandesi.

Perché abbiamo bisogno dei satelliti?

Studiare questi processi sul campo è purtroppo sempre più complicato. Il clima estremo dell’Artico e i costi logistici elevati, rendono le missioni a terra difficili da sostenere con continuità. Per questo i satelliti Copernicus, che sorvolano i Nunatak ogni 5 giorni, servendosi della precisione di Sentinel-2, sono ad oggi diventati indispensabili. Ci permettono di mappare l’evoluzione della calotta e confermare come il cambiamento della geografia delle coste sia già in atto, preparandoci ad un mondo dove l’acqua non si comporterà come ci aspetteremmo.

