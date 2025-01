Il 4 gennaio 2025, avremo l’opportunità di osservare da gran parte d’Italia l’occultazione di Saturno da parte della Luna, la guida

Il 4 gennaio 2025, avremo l’opportunità di osservare dall’Italia (non da tutta) un fenomeno celeste da non perdere: l’occultazione di Saturno da parte della Luna. Questo evento si verificherà nelle prime ore serali, offrendo uno spettacolo suggestivo nel cielo invernale.

Cos’è un’occultazione?

Un’occultazione avviene quando un corpo celeste ne nasconde temporaneamente un altro, visto da un determinato punto di osservazione. In questo caso, la Luna, nel suo movimento orbitale, passerà davanti a Saturno, oscurandolo per un un’oretta circa. Tali eventi sono relativamente rari e rappresentano momenti di grande interesse per curiosi e appassionati.

Limite meridionale, sotto il quale l’occultazione non sarà visibile

Dettagli dell’evento tra Luna e Saturno

La sera del 4 gennaio, la Luna, in fase crescente, occulterà Saturno, che brillerà con una magnitudine di circa 1,1. Il fenomeno inizierà poco dopo le 18:30 (ora locale) e durerà circa un’ora, con variazioni a seconda della posizione geografica. Ad esempio:

Milano: Inizio alle 18:33, fine alle 19:34;

Roma: Inizio alle 18:43, fine alle 19:29;

Palermo: Inizio alle 18:56, fine alle 19:16.

Posizione di Luna e Saturno a seconda delle città. Credit: Stellarium / elaborazione Nunzio Micale

È importante notare che nelle regioni più a sud-ovest della Sicilia e a ridosso della punta della Calabria l’occultazione non sarà visibile. In queste aree, si potrà comunque osservare una congiunzione molto stretta, con Saturno che apparirà vicinissimo al bordo non illuminato della Luna. Coloro che si troveranno a ridosso, o, nei pressi del limite meridionale dell’occultazione, vedranno invece Saturno occultato parzialmente.

Come osservare l’occultazione

Per godere al meglio dell’evento, è consigliabile trovare un luogo con un orizzonte sud-occidentale libero da ostacoli e con cieli sereni. L’osservazione può essere effettuata ad occhio nudo, ma l’uso di un binocolo (noi vi consigliamo questo) o di un piccolo telescopio permetterà di apprezzare dettagli più fini, come gli anelli di Saturno e la sottile falce lunare.

Immagine di copertina credit Paul Stewart

