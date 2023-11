Secondo alcuni scienziati, Ferdinando Magellano, che uccise e ridusse in schiavitù gli indigeni, non era un astronomo, né lo scopritore delle omonime nubi.

La notizia lascia alquanto perplessi. Alcuni scienziati vogliono rinominare le nubi di Magellano perché sostengono fosse uno schiavista e nemmeno il primo scopritore delle nubi intitolate a lui. Tra le altre cose, Magellano è passato alla storia come l’esploratore portoghese che uccise, ridusse in schiavitù e bruciò le case degli indigeni mentre si proponeva di essere il primo a circumnavigare il globo.

Rinominare due galassie

“Magellano era un terribile omicida, ma questo non è il problema principale”, ha detto a Space.com David W. Hogg, professore di fisica e scienza dei dati all’Università di New York. “Il problema principale è che le nubi non sono una sua scoperta”. Secondo una pubblicazione del 2020 sulla rivista The Messenger, le popolazioni locali del Sud America conoscevano già queste nubi ben prima della spedizione di Magellano. I portoghesi le chiamavano “Nube del Capo” e i circoli scientifici usavano i nomi “Nubecula Minor” e “Nubecula Major”. Anche l’avvocato e astronomo tedesco Johann Bayer, che inventò il primo atlante stellare moderno nel 1603, usò questi ultimi nomi.

“Non le ha scoperte lui”

“Si scopre che il nome ‘Magellanico’ non era nemmeno associato a queste galassie fino al 1800 inoltrato, cioè secoli dopo la spedizione di Magellano”, ha detto Sally Oey, professoressa di astronomia presso l’Università del Michigan. “Praticamente tutti gli astronomi con cui ho parlato sono favorevoli al cambio di nome. Le critiche sembrano provenire principalmente da una minoranza del pubblico”. “Ho ricevuto alcune e-mail da persone – che non sembrano essere astronomi – che mi dicevano di ‘tornare a fare scienza’, o che questo è ‘wokeismo'” ha concluso.

Voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti!

Riferimenti: Space.com