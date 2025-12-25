La “stella di Betlemme”, conosciuta anche come “stella cometa”, in realtà non è stata né una stella né una cometa
Tutti nel mondo conoscono o ne hanno sentito almeno una volta parlare della stella di Betlemme che, da quanto si legge nel Vangelo di Matteo, sarebbe apparsa durante il periodo della nascita di Gesù guidando i Magi a far visita al figlio di Dio. Tuttavia, questo fenomeno astronomico parrebbe essere una mera leggenda non suffragata da prove provate. Probabilmente, infatti, si trattò soltanto di un effetto prospettico tra un paio di pianeti particolarmente visibili a occhio nudo.
Cosa sappiamo della “stella cometa” di Natale
Presumibilmente non fu altro che una congiunzione planetaria, ossia una configurazione celeste che si verifica quando due o più astri (una stella, un pianeta, un satellite naturale o un asteroide) sembrano avvicinarsi tra loro. In realtà, come si può ben immaginare, non sono vicini per davvero, bensì si allineano approssimativamente lungo la stessa direzione per l’osservatore che li scruta dalla Terra.
Nel caso specifico la congiunzione riguardò Giove e Saturno, due pianeti giganti gassosi. I suddetti “si incontrano” una volta ogni venti anni (congiunzione eliocentrica), ma quando raggiungono separazioni apparenti inferiori a un quinto del diametro lunare, questo evento astronomico è molto appariscente: i due pianeti, difatti, sembrano quasi un unico corpo celeste molto luminoso.
L’evento del 21 dicembre 2020
Il 21 dicembre 2020 è stata l’ultima volta di questa congiunzione “grandissima”. Tale evento non accadeva dal lontano 16 luglio 1623, quando però, secondo i calcoli, non fu visibile essendo avvenuto durante il dì. La penultima volta risale al 4 marzo 1226: in quell’occasione, invece, fu possibile osservare questa configurazione celeste. E quando si potrà assistere nuovamente a questo fenomeno? Assistere purtroppo non si sa (per i lettori odierni) ma si verificherà il 15 marzo 2080.
