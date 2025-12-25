Sono Antonio D'Anna, geologo nonché professore. Classe '84, sono una persona curiosa e mi piace approfondire tematiche scientifiche. Oltre all'ambito dell'edilizia, mi occupo di studi volti alla mitigazione del Rischio Sismico di interi comprensori comunali (Studi di Microzonazione Sismica di I e III livello), del Rischio da Frana e del Rischio Idraulico. Esperto in geochimica isotopica, precisamente del gas Radon cancerogeno che respiriamo quotidianamente e relatore in conferenze anche internazionali, mi adopero nella divulgazione del concetto di "cultura geologica" di cui il Nostro Paese necessita ampiamente. Prevenzione, salvaguardia e tutela della vita: il compito del geologo. Cercherò in punta di piedi di appassionarvi con articoli e curiosità inerenti alla geologia della Terra e dei pianeti in generale. Geologia ed Astronomia, ricordo, sono tra loro concatenate.