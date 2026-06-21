Questa è la velocità reale della Terra che sale attraverso gli oblò dell’Apollo 8: il video è emozionante

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Dopo circa 12 secondi dall’inizio di questo video, accade qualcosa di insolito. La Terra comincia a sorgere dietro la Luna. Mai vista prima dagli esseri umani, la salita della Terra sopra il lembo della Luna avvenne circa 55 anni fa e sorprese l’equipaggio dell’Apollo 8. Gli astronauti si affrettarono a scattare immagini della vista mozzafiato causata dall’orbita dell’Apollo 8 attorno alla Luna. Il video che trovate qui sotto è una ricostruzione dell’evento come sarebbe apparso se fosse stato registrato con una moderna cinepresa. Il video non è un time-lapse: questa è la velocità reale della Terra che sale attraverso gli oblò dell’Apollo 8. Sette mesi e tre missioni dopo, gli astronauti dell’Apollo 11 non solo avrebbero fatto il giro della Luna, ma vi sarebbero atterrati.

Il video

Il Sorgere della Terra è il nome attribuito alla famosa fotografia della NASA, scattata dall’astronauta William Anders il 24 dicembre 1968 durante la missione Apollo 8. Questa immagine rappresenta la prima foto a colori della Terra scattata da un essere umano su un altro corpo celeste. Nella foto, la Terra appare parzialmente in ombra, con la superficie lunare in primo piano, richiamando la visione del sorgere del Sole osservata dalla Terra. L’immagine fu ripresa dall’orbita lunare, poiché la missione Apollo 8 non atterrò sul satellite ma ne percorse solamente l’orbita.

La prima foto a colori della Terra scattata su un altro corpo celeste

Lo storico dell’arte James Fox ha commentato: «Mai prima di allora era stato mostrato, a colori, dalla prospettiva di un altro corpo celeste. Come sempre succede quando un’immagine è potente, Earthrise cambiò la prospettiva delle persone. La foto toglieva la Terra dal centro e ne ridimensionava l’importanza, facendo sentire piccoli piccoli anche i suoi abitanti». Considerata una delle fotografie più iconiche mai scattate, Earthrise è stata inclusa nel 2003 dalla rivista Life nella lista delle “100 fotografie che hanno cambiato il mondo“. Inoltre, nel 1969, il servizio postale degli Stati Uniti celebrò la missione Apollo 8 con un francobollo raffigurante questa iconica immagine.

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