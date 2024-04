Secondo un recente studio, Io sarebbe stato il corpo celeste più vulcanico del sistema solare per circa 4,5 miliardi di anni.

Una delle principali lune di Giove sarebbe stato il corpo più vulcanico del sistema solare per almeno 4,57 miliardi di anni. È il risultato di uno studio di un team di scienziati che ha studiato Io con il telescopio ALMA con l’obiettivo di tracciare lo zolfo e il cloro nell’atmosfera di questo corpo celeste. Gli scienziati hanno capito che il “tiro alla fune” gravitazionale tra Giove e le vicine lune Europa e Ganimede genera immense forze di marea all’interno di Io, che a loro volta causano il suo intenso vulcanismo. Ciò che non era chiaro finora era da quanto tempo l’influenza di Giove e delle sue lune stava causando il caos su questa luna.

I dettagli del nuovo studio

Io

“La superficie di Io è molto giovane, il che significa che i flussi di lava e i depositi vulcanici coprono tutte le caratteristiche che hanno più di 1 milione di anni circa” spiega Katherine de Kleer, professoressa di scienza planetaria e astronomia al Caltech. “Pertanto, in precedenza non era stato possibile apprendere nulla sulla storia vulcanica di Io oltre gli ultimi milioni di anni, che è un periodo molto recente dal punto di vista geologico”.

Le orbite delle lune di Giove

L’estremo vulcanismo dipende dalla disposizione delle tre lune e dalla ritmica danza gravitazionale in cui orbitano attorno a Giove. “Io è in risonanza orbitale con Europa e Ganimede, il che significa che i loro periodi orbitali sono multipli interi l’uno dell’altro”, ha aggiunto de Kleer. “Per ogni quattro orbite di Io, ci sono esattamente due orbite di Europa e un’orbita di Ganimede. Ciò significa che gli effetti gravitazionali delle lune l’una sull’altra sono nello stesso posto in ogni orbita, trasformando le orbite da cerchi in ellissi”.

I risultati della ricerca su Io

La spinta e l’attrazione gravitazionale di Giove, Europa e Ganimede su Io generano forze di marea così intense da causare il sollevamento e l’abbassamento della superficie di questa luna fino a 100 metri di altezza. Ciò equivale alla superficie di New York che salta improvvisamente sopra la cima della Statua della Libertà. Ma la vera domanda è: questo accade sempre? “Le simulazioni al computer hanno dimostrato che Io, Europa e Ganimede potrebbero essere stati spinti nella loro attuale orbita proprio mentre si stavano formando”, ha continuato de Kleer. “Questa danza è ciò che alla fine ha causato il vulcanismo. Pertanto, è logico che se le lune fossero state in questa posizione dal momento della loro formazione, Io sarebbe stata vulcanica per quello stesso periodo di tempo” ha concluso la scienziata.

Fonte