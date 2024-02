Vediamo come funziona la Xenolinguistica: lo studio del linguaggio alieno nell’Universo

Sono molte le opere di fantascienza dove viene mostrato e/o parlato un linguaggio incomprensibile al genere umano. Di norma, queste lingue sono specifiche della civiltà aliena di riferimento nell’opera. Tuttavia, la realtà potrebbe non essere tanto differente dalla finzione: in futuro, se immaginiamo un possibile contatto con una civiltà aliena avanzata, potremmo seriamente aver bisogno di comprendere la sua lingua. Ma che strumenti abbiamo per farlo? Esiste una scienza che studia ciò? Ebbene si. La Xenolinguistica è una branca della linguistica che studia ipotetici linguaggi extraterrestri. Ovvero, come poter ‘interpretare’ un linguaggio alieno sconosciuto e su cosa esso potrebbe basarsi. Perché non è affatto scontato che una lingua debba basarsi su ‘parole’ scritte o tramandate per via orale per definirsi tale. Assolutamente no.

Una tavoletta dove è inciso un testo in ‘Rongorongo‘, un linguaggio perduto e mai decifrato che potrebbe essere un analogo per studi xenolinguistici

Un esolinguaggio può essere basato, ad esempio, sui gesti. La gestualità (come ad esempio, il movimento delle mani) può definire una parola, una sensazione, un emozione. Pensiamo a forme di vita diverse dalla nostra, basate ad esempio sul Silicio anziché sul Carbonio (costituente essenziale della nostra biologia). Queste forme di vita aliene potrebbero interagire addirittura con articolazioni del corpo che non potremmo nemmeno immaginare che possano esistere. Altri esolinguaggi potrebbero basarsi su ‘eventi‘. Per esempio, se io prendo una roccia e la scaglio lontano, questa ‘azione’ potrebbe significare una ‘parola’ o una ‘frase’.

Una grammatica universale

Qualche ricercatore ha anche parlato di ‘grammatica universale‘ secondo la quale si potrebbero basare le fondamenta per la comprensione di qualunque lingua aliena. Insomma, il campo della xenolinguistica è ancora un campo abbastanza oscuro di studio, ma proprio per questo dobbiamo incrementare la ricerca scientifica e linguistica in questo settore nei prossimi anni, perché in un futuro prossimo potremmo seriamente averne bisogno. Approfondiamo l’argomento nel video in coda all’articolo.

Se sei arrivato fin qui è perché hai ritenuto il nostro articolo degno di essere letto fino alla fine. Da sempre Passione Astronomia prova a costruire, attraverso la divulgazione scientifica, una comunità di persone più informate e consapevoli. È anche il motivo per cui abbiamo deciso di scrivere un libro dedicato all’astronomia. È scritto in modo chiaro e semplice, proprio perché per noi la divulgazione deve essere accessibile a tutti. Lo trovi qui.