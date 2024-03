Stasera, martedì 5 marzo, alle 21:30 su Rai 1 va in onda il film dedicato alla vita di Margherita Hack, la più grande astrofisica italiana.

Oggi, martedì 5 marzo, alle 21.30 su Rai 1 verrà trasmesso “Margherita delle stelle”, un film che getta luce sulla vita straordinaria di Margherita Hack. Prodotto da Rai Fiction e Minerva Pictures, questo film narra la storia avvincente di Margherita Hack, una figura iconica nel campo dell’astronomia e della divulgazione scientifica. Attraverso scene ambientate nelle prestigiose sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) ad Arcetri, Trieste e Roma, lo spettatore sarà trasportato nel mondo affascinante della celebre scienziata italiana.

Il trailer del film

Il trailer del film si chiude con le parole toccanti di Margherita Hack: “Com’è che una donna, nata nel 1922, cresciuta con il fascismo, è riuscita a fare la scienziata? Io non ho una risposta da dare, ho solo la mia storia”. Queste parole sono un riflesso del carattere forte e della determinazione che hanno contraddistinto Margherita Hack per tutta la sua vita.

Cristiana Capotondi sarà Margherita Hack

Interpretata da Cristiana Capotondi, Margherita emerge come una figura di libertà, forza e indipendenza, un modello di emancipazione in un’epoca in cui tali qualità erano rare e spesso sottovalutate. Il film, diretto da Giulio Base e Monica Zapelli, e basato liberamente sul libro “Nove vite come i gatti” scritto da Hack e Federico Taddia, si concentra sugli anni meno conosciuti della vita della scienziata. Attraverso un racconto intimo della sua infanzia e adolescenza, il film rivela la determinazione, l’anticonformismo e la curiosità che hanno caratterizzato Margherita sin da giovane.

La carriera accademica

Il film esplora anche la sua carriera accademica e il suo amore per l’astronomia, culminando nel suo ruolo come prima direttrice dell’Osservatorio astronomico di Trieste, una delle sedi prestigiose dell’Inaf. Tuttavia, Margherita non era solo una scienziata di successo. Era anche una divulgatrice appassionata che ha saputo trasmettere la sua passione per le stelle a un pubblico enorme. Il suo dono per la divulgazione è stato un’eredità preziosa che ha continuato a ispirare e educare anche dopo la sua scomparsa.

Le parole del regista

Giulio Base, regista del film, ha parlato del suo profondo rispetto per Margherita Hack, rivelando come la sua storia abbia suscitato in lui un amore per l’astronomia e le stelle. Insomma, “Margherita delle stelle” è la storia di una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo e ha realizzato i suoi sogni senza compromessi, lasciando un’impronta indelebile nel mondo della scienza e della divulgazione scientifica.

Seguici su Passione Astronomia!