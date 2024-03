Il quarto Star Party di Passione Astronomia è realtà (con 2 super ospiti): trovate tutti i dettagli con il programma scaricabile nell’articolo

Stavolta abbiamo fatto le cose in grande! Il nostro terzo Start Party è finalmente realtà. Osservazioni, workshop, tanto cibo e tanto divertimento. Quattro giorni, dal 4 al 7 luglio 2024, all’insegna della scienza e della divulgazione. Di quella sana, da condividere insieme! E per non farci mancare nulla, abbiamo deciso di chiamare un grande volto dell’astronomia mondiale.

Gli ospiti

Sarà infatti con noi in loco, Luca Perri dottorato in Fisica e Astrofisica. Si occupa di divulgazione in radio, podcast, televisioni, giornali, festival e social networks. È stato campione italiano e finalista internazionale di FameLab, talent show sulla divulgazione. È autore di libri di testo e formatore docenti. Scrive e conduce diverse trasmissioni di Rai Cultura, fra cui “Superquark+” con Piero Angela e “Noos” con Alberto Angela. I suoi libri sono tradotti in sei lingue. È coordinatore scientifico di BergamoScienza.

Alessandro Marchini

Sarà con noi (ed è un graditissimo ritorno) anche Alessandro Marchini dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena, al quarto star party di Passione Astronomia, in programma presso l’Hotel Residence Sant’Uberto in provincia di Grosseto. Ovviamente presente il team di Passione Astronomia che sarà la vostra guida per tutti gli eventi.

Vi ricordiamo che questo Star Party ha dei posti limitati, e quindi affrettatevi nello scegliere se venire o meno, potreste non avere occasione di prenotare un posto! Di seguito, ecco il programma completo con il modo per prenotare e, dunque, partecipare:

>>Qui il programma completo, liberamente consultabile e scaricabile<<

Le prenotazioni devono essere inoltrate via mail a: [email protected] indicando nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, se dotati di strumentazione astronomica/fotografica, esigenze alimentari/allergie e altre necessità particolari.