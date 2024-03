Nel 2019 la Nasa fece un esperimento che permise agli scienziati di osservare il comportamento dei venti nell’alta atmosfera terrestre. Il risultato fu spettacolare.

La Nasa non è solo sinonimo di razzi, missioni spaziali e sonde marziane. Gli scienziati dell’Agenzia Spaziale Americana da sempre studiano il nostro pianeta a 360 gradi. Prima della pandemia fecero un esperimento che lasciò a bocca aperta gli abitanti della Norvegia. Era l’aprile del 2019 quando un gruppo di studiosi creò una serie di nuvole colorate nei cieli della Norvegia. L’esperimento permise loro di osservare il comportamento dei venti e delle loro particelle nello strato più alto dell’atmosfera terrestre.

L’esperimento della NASA in Norvegia

Le nuvole colorate in Norvegia

Non c’è dubbio che l’impatto visivo, quella notte, fu molto forte per tutti coloro che ebbero la fortuna di vederlo. L’esperimento della Nasa si basava sul lancio di due razzi, che rilasciavano piccole quantità di gas nell’alta atmosfera (chiamati traccianti), tra i 115 e i 240 km sopra il Mare di Norvegia. Questi gas, molto simili per consistenza a quelli utilizzati per i fuochi d’artificio, produssero uno spettacolo unico di nuvole colorate che potevano essere viste da terra. L’esperimento permise agli scienziati della Nasa di studiare il comportamento dei venti e il movimento delle particelle d’aria in quella parte ancora fin troppo sconosciuta dell’atmosfera terrestre.

I venti nell’alta atmosfera terrestre

È bene specificarlo subito. Queste nuvole colorate non hanno niente a che vedere con la comunissima aurora boreale che è possibile osservare in quelle zone della Scandinavia. L’esperimento della Nasa ha permesso agli studiosi di fare un ulteriore passo in avanti verso la comprensione dei grandi misteri del nostro pianeta. E ce ne sono ancora così tanti da risolvere!

Lo stato di salute della nostra atmosfera

La maggior parte dei fenomeni meteorologici che possiamo vedere, infatti, avviene entro i 10 km più bassi dell’atmosfera terrestre. L’atmosfera del nostro pianeta si estende per oltre 1000 km dal suolo e c’è ancora tanto che non conosciamo di ciò che avviene ad altitudini così elevate. Mentre è facile osservare e capire ciò che avviene sopra le nostre teste ogni giorno, è molto più difficile arrivare a studiare il comportamento dei venti a centinaia di chilometri dal suolo. Questo esperimento ha permesso alla scienza di controllare lo stato di salute della nostra atmosfera, sempre di più messa alla prova dalla mano dell’uomo e dal trascorrere inesorabile del tempo.

