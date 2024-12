Il Natale è alle porte ed ecco i nostri consigli per avvicinare ragazzi e bambini al fantastico mondo dell’astronomia. I dettagli su libri e primi strumenti

Il Natale ormai è prossimo e tante persone sono alla ricerca del regalo per i più piccoli. Questa è una piccola guida che permette di avvicinare bambini e ragazzi al fantastico mondo dell’Astronomia.

Per ogni prodotto delle seguenti liste, è necessarria la supervisione di un adulto

Telescopi (visione di Luna e pianeti) e libro, dai 6 anni in su

Binocoli dai 10 anni in su

ATTENZIONE: TUTTI QUESTI STRUMENTI CHE ABBIAMO CONSIGLIATO NON SONO ADATTI PER L’OSSERVAZIONE DEL SOLE. NON PUNTATELI MAI VERSO LA NOSTRA STELLA, SI RISCHIANO DANNI PERMANENTI ALLA VISTA!

Qualsiasi sia la vostra scelta raccomandiamo sempre la presenza di un adulto. L’Astronomia è un mondo straordinario ma ci vuole tanta pazienza per utilizzare uno strumento.

