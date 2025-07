Pasquale D’Anna ci porta a scoprire il piacere nascosto nell’osservazione delle stelle in particolare del cielo. Ecco il TEDx Piazza della Libertà

Tutti noi abbiamo provato, almeno una volta, il piacere semplice ma profondo di alzare gli occhi al cielo. Una storia fatta di stelle, di distanze impossibili e di piaceri purtroppo dimenticati. Pasquale D’Anna è dottore in ingegneria civile e ambientale con tesi in fisica, divulgatore scientifico, autore di libri e fondatore del progetto “Passione Astronomia”, il più seguito in Italia dell’ambito con oltre un milione di followers in totale. Classe ‘88, appassionato e studioso della scienza e dei fenomeni naturali, cerca di espandere sempre i propri orizzonti anche oltre l’Universo osservabile! Buona visione e immergetevi nel ‘piacere nascosto tra le stelle’:

TEDx è un’iniziativa di base, creata nello spirito della missione generale di TED: ricercare e scoprire “idee che meritano di essere diffuse”. TEDx porta lo spirito di TED alle comunità locali di tutto il mondo attraverso gli eventi TEDx. Questi eventi sono organizzati da persone appassionate che desiderano scoprire nuove idee e condividere le ricerche più recenti nelle loro aree locali, stimolando così il dialogo nelle loro comunità. Gli eventi TEDx includono relatori dal vivo e registrazioni di TED Talks e sono organizzati in modo indipendente con una licenza gratuita concessa da TED. Questi eventi non sono controllati da TED, ma gli organizzatori degli eventi accettano di rispettare il nostro format e ricevono linee guida per la curatela, il coaching per i relatori, l’organizzazione degli eventi e altro ancora. Imparano da noi e gli uni dagli altri. Attualmente si tengono più di 3000 eventi all’anno.

