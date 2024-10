Noi di Passione Astronomia, siamo fieri di annunciare il nostro ultimo libro. Un viaggio all’interno della scienza, ma con una visione completamente diversa rispetto alla nostra prima pubblicazione. Abbiamo immaginato un processo alla scienza, una sorta di distonia dove dobbiamo difendere il nostro credo e le idee che divulghiamo da tempo. Ogni capitolo sarà un attacco alle scoperte che la ricerca spaziale ci ha permesso di avere. Nuove tecnologie, nuovi modi di sperimentare, noi saremo pronti a difendere la scienza e l’astronomia. Il tutto per provare che la ricerca spaziale favorisce anche noi che siamo qui sulla Terra.

Preordina ora la tua copia in tutti i principali store online (Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori Store) e nelle librerie, sia di catena che indipendenti. Qui!

A voi una piccola sinossi del libro

I detrattori della ricerca astronomica, quelli che urlano a gran voce: “I soldi sarebbe meglio impiegarli in altro modo!” dovranno in parte ricredersi se saranno disposti a immergersi in queste pagine. Non è raro, infatti, che lo sviluppo tecnologico in una data scienza porti progressi significativi in altri settori, uno su tutti la medicina: è il caso delle tecniche di elaborazione delle immagini astronomiche utilizzate per affinare le prime immagini del telescopio spaziale Hubble, che si sono anche rivelate efficaci nell’identificare le microcalcificazioni in mammografie.

Un grande traguardo per la prevenzione! Ma la salute non è la sola area che gode dei benefici della ricerca spaziale. In generale, nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi usufruisce dei suoi risultati senza rendersene davvero conto: dagli strumenti senza fili alla possibilità di guardare le serie tv dal divano di casa, dall’utilizzo dei pannelli solari alla nascita degli spettrometri che, tra le altre cose, vengono usati per garantire la sicurezza degli aeroporti, la lista è immensa! In questo libro, gli autori ci mettono davanti all’importanza della ricerca come una missione e un’aspirazione che ha sempre effetti positivi sulla vita di tutti e di tutti i giorni, anche quando lo sguardo sembra ostinatamente puntato alle stelle. Prefazione di Giovanni Covone.