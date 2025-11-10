Un pianeta sospeso fra Marte e Giove sarebbe in grado di spingere la Terra fuori dal sistema solare: a dirlo un esperimento della UC Riverside e dimostra la fragilità della vita

Un astrofisico della UC Riverside ha sviluppato un esperimento per dimostrare i limiti della scienza planetaria. Il primo nodo riguarda la notevole differenza tra le dimensioni dei pianeti terrestri e quelli gassosi. Basti pensare che il più grande pianeta roccioso è la Terra, mentre il più piccolo gigante gassoso è Nettuno, che è comunque quattro volte più largo e 17 volte più massiccio del nostro mondo. Ma non c’è una via di mezzo nel nostro sistema solare: ecco il pianeta che potrebbe porre fine alla vita sulla Terra.

L’esperimento di Stephen Kane

Secondo l’autore dell’esperimento, Stephen Kane, in altri sistemi stellari ci sono molti pianeti con masse intermedie: sono quelli che chiamiamo comunemente “super-Terre”. L’altro divario interessante che riguarda il sistema solare è la posizione, rispetto al Sole, di Marte e Giove. In altre parole, è come se mancasse qualcosa lì in mezzo.

La simulazione

Per riempirlo, i ricercatori hanno simulato l’esistenza di un altro pianeta fra Marte e Giove con una gamma di masse diverse. Gli scienziati hanno poi osservato le conseguenze sulle orbite degli altri corpi celesti del sistema solare. I risultati sono stati sbalorditivi. In sostanza, un pianeta intermedio fra quelli rocciosi e i giganti gassosi destabilizzerebbe tutti gli altri ed è un bene che non ci sia. La sua presenza, infatti, cambierebbe perfino l’orbita della Terra, rendendola molto meno abitabile di quanto non lo sia oggi. In altre parole, porrebbe definitivamente fine alla vita per come la conosciamo.

