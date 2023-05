Con un diametro di 610 km, l’Olympus Mons è un vulcano a scudo su Marche che si estende su una superficie ampia circa quanto quella dell’Italia. Il fantastico video sorvolo della NASA

Su un pianeta dal diametro equatoriale quasi la metà rispetto a quello della Terra si erge il monte più alto presente nel Sistema Solare. Stiamo parlando di Marte, penultimo per dimensioni, che ospita l’Olympus Mons, vulcano a scudo alto ben 25 km circa rispetto al livello topografico di riferimento (in realtà nella sua interezza è alto circa 27 km dato che è ubicato all’interno di una depressione profonda circa 2 km). Si tratta di una caldera vulcanica, imponente e terrificante, con tre crateri sovrapposti. Con un diametro di 610 km, Olympus Mons è più largo dell’Inghilterra e si estende su una superficie ampia circa quanto quella dell’Italia. L’Everest, la cui cima spicca ad una quota topografica di 8848 m sul livello del mare, è circa tre volte più basso. Praticamente al cospetto di Mons Olympus è una quisquiglia per dirla alla Totò. Il seguente video dell’Olympus Mons è stata costruito combinando con i colori ripresi dalla sonda Viking con i dati altimetrici MOLA. Non vi è alcuna esagerazione verticale applicata allo spostamento della superficie. Buon sorvolo!

Il sorvolo dell’Olympus Mons. Credit: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Nel suo piccolo, Passione Astronomia ti aiuta a capire come funziona l’universo. E l’universo funziona meglio se le persone che ne fanno parte sono bene informate: se hanno letto sciocchezze, bugie, veleni, poi va a finire come va a finire. Già ora non è che vada benissimo. Ecco perché è importante che qualcuno spieghi le cose bene. Passione Astronomia fa del suo meglio. Abbonati!

Qualche info su Marte

Il motivo per cui Marte appare rossastro è dovuto all’ossidazione del ferro nelle rocce, alla regolite e alla polvere. Quest’ultima viene espulsa nell’atmosfera e fa apparire il pianeta prevalentemente rosso. È interessante notare che mentre Marte è grande circa la metà rispetto alla Terra, la sua superficie ha quasi la stessa area delle terre emerse del nostro pianeta. I suoi vulcani, i crateri da impatto, i movimenti della crosta e le tempeste di polvere hanno alterato il suo paesaggio per molti anni, creando alcune delle caratteristiche topografiche più interessanti del sistema solare.

Fonte: NASA, immagine di copertina credit NASA