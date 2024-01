La ricercatrice Tara Hayden ha scoperto che in passato la crosta lunare conteneva più acqua di quanto pensassimo.

Una nuova ricerca condotta da una dottoranda della Western University mostra che la crosta lunare, che costituisce la superficie della Luna, era ricca di acqua più di 4 miliardi di anni fa, contrariamente a quanto si pensasse in precedenza. La scoperta è descritta in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. Studiando un meteorite lunare mentre era una studentessa laureanda presso la Open University del Regno Unito, Tara Hayden ha identificato, per la prima volta, il minerale apatite (il fosfato più comune) nel campione di crosta lunare.

L’impatto di questa scoperta

Credit: Tara Hayden

La ricerca offre nuove ed entusiasmanti prove del fatto che in passato la crosta della Luna contenesse più acqua di quanto si pensasse. “La scoperta dell’apatite è incredibilmente emozionante, poiché possiamo finalmente iniziare a ricostruire questa fase sconosciuta della storia lunare. Scopriamo che la crosta della Luna era più ricca di acqua di quanto ci aspettassimo, e i suoi isotopi rivelano una storia ancora più complessa di quanto sapessimo finora”, ha detto Hayden, che attualmente lavora alla Western nel dipartimento di Scienze della Terra.

I meteoriti lunari

“I meteoriti lunari stanno rivelando parti nuove ed entusiasmanti dell’evoluzione della Luna e ampliando la nostra conoscenza oltre i campioni raccolti durante le missioni Apollo. Con l’inizio della nuova fase dell’esplorazione lunare, sono ansiosa di vedere cosa impareremo dal lato nascosto della Luna”, ha detto ancora Hayden. Il suo lavoro si è concentrato principalmente sull’apatite, che contiene elementi “volatili” nella sua struttura minerale. L’apatite è stata trovata in tutti i tipi di rocce lunari, ad eccezione delle perle di vetro e delle anortositi ferrose, che rappresentano la crosta primordiale della Luna. Il gruppo Ferroan Anorthosite è noto per essere incredibilmente antico (4,5-4,3 miliardi di anni) ed è l’unico tipo di roccia noto per essersi formato direttamente dall’Oceano di Magma Lunare, quando la Luna era quasi completamente fusa.

La scoperta dell’apatite

La scoperta dell’apatite in questo tipo di roccia ha consentito per la prima volta l’esame diretto di questo stadio sconosciuto dell’evoluzione lunare. “Svelare la storia dell’acqua nella crosta lunare circa 4,5 miliardi di anni fa è importante per migliorare la nostra comprensione dell’origine dell’acqua nell’intero Sistema Solare. Questi antichi campioni di roccia lunare forniscono un’eccellente opportunità per intraprendere tali indagini”, ha concluso Mahesh Anand, professore di scienza planetaria ed esplorazione presso la Open University e supervisore principale di Hayden.

Fonte