La stella Betelgeuse sarà occultata (per pochi secondi) dall’asteroide 319 Leona: un evento rarissimo! Ecco i dettagli e dove sarà visibile

Il giorno dell’occultazione è arrivato: nella notte tra l’11 e il 12 Dicembre 2023 la stella Betelgeuse sarà occultata dall’asteroide 319 Leona (68 chilometri di diametro e distanza media dal Sole di 410 milioni di chilometri). Questo oggetto si interporrà tra la nostra visione e l’astro fungendo da ‘ostacolo’: ovviamente la sparizione sarà una mera illusione data semplicemente da un gioco di prospettiva.

Dove sarà visibile e a che ora accadrà l’evento:

La supergigante rossa, quindi, si affievolirà fino a sparire quasi per magia per qualche secondo intorno alle 02:13 del 12 dicembre, ora locale (troverete la mappa con la zona italiana dalla quale sarà visibile l’occultazione). L’evento è un’occasione di studio, ce lo spiega il nostro astrofisico Daniele Gasparri:

“L’occultazione da parte di un asteroide di una stella luminosa come Betelgeuse è un evento molto raro che si verifica ogni diverse decine di anni e coinvolge una fascia molto stretta del nostro pianeta. Sebbene non spettacolare come un’eclisse totale di Sole, è un fenomeno molto meno comune. Il minuscolo disco dell’asteroide attraverserà in pochi secondi il disco della gigante rossa, facendola sparire del tutto per i pochi fortunati che si trovano nella zona in cui questo allineamento cosmico sarà perfetto. La scomparsa di Betelgeuse sarà facile e molto bella da osservare, persino a occhio nudo. Ma anche i telescopi dei professionisti, o degli astrofili più avanzati, saranno puntati sulla gigante rossa perché analizzando come e quanto diminuirà la luce della stella potremo ricavare preziose informazioni sulla forma dell’asteroide e persino sulle proprietà della fotosfera di Betelgeuse. Occhi al cielo, dunque, per un evento che non si ripeterà più per decenni, forse secoli!”

Di seguito, ecco la zona di visibilità in Italia (parte di Sardegna, Calabria e Puglia):

Ecco la zona di visibilità dell’occultazione di Betelgeuse da parte dell’asteroide 319 Leona. Mappa creata con Google Earth e informazioni dal sito astrocampania.it. Fonte: media.inaf

Betelgeuse è già esplosa?

Una supergigante rossa come Betelgeuse con una massa simile a quella che e’ stata determinata, brucia elio nel nucleo per circa 1,2 milioni di anni. Supponendo che la stella si trovi nel pieno centro del bruciamento dell’elio, vorrebbe dire che ha ancora davanti a se circa 600 mila anni di vita, circa mille volte di piu’ del tempo che la luce impiega coprire i 548 anni luce che ci separano dalla stella. Ma anche nel caso piu’ estremo, ovvero quello in qui la Betelgeuse stia si’ ancora bruciando elio, ma magari lo ha quasi finito, e starebbe sostanzialmente iniziando a bruciare il carbonio, beh… anche in questo caso la risposta non cambierebbe molto. Per bruciare il carbonio, Betelgeuse avrebbe bisogno di circa 1200 anni per esaurirlo, circa il doppio dei 548 anni di tempo di viaggio della sua luce.

Betelgeuse ripresa amatorialmente. Credit: Massimiliano Veschini

I tempi

Possiamo quindi dire che, stando a questi nuovi risultati (qui trovate l’approfondimento), la risposta e’ “No”. L’esplosione di Betelgeuse avverra’ ALMENO tra 1200 anni, ma molto piu’ probabilmente tra 600 mila anni e forse anche di piu’. Non sara’ quindi uno spettacolo che ci potremo godere, ma non e’ comunque un motivo per cui esser tristi… dovreste sapere che il repertorio dell’universo e’ molto vario, e la supernova di Betelgeuse e’ solo uno dei miliardi di numeri che ha in serbo per noi.

Fonte