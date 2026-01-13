Nessuna conferma da parte del progetto Prisma alle segnalazioni (video) su un possibile bolide avvistato nei cieli pugliesi sabato 10 gennaio

È un evento che stava facendo tanto discutere ma non c’è n essuna conferma da parte del progetto Prisma (la Prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera) su un possibile bolide avvistato nei cieli pugliesi sabato 10 gennaio alle 18:41: le camere all-sky di Castellana Grotte e Lecce, le più vicine alla zona, non hanno registrato alcun bolide nell’orario indicato. Qui uno dei tanti video della segnalazione dell’evento del 10 Gennaio 2026:

Cos’è un bolide

Un cosiddetto bolide può generarsi da blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato rossastro quello di oggi avrebbe una prevalenza di ossigeno, altre segnalazioni parlano di un colore verdastro, quindi prevalenza magnesio). Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità.

I colori delle meteore (e di un bolide) dipendono dalla loro composizione chimica. Credit: NASA / elaborazione Salvatore Cerruto

Rigore scientifico

Questa tipologia di eventi si susseguono molto spesso e siete sempre in tanti che ci contattate per dare una spiegazione, come abbiamo detto prima, è molto facile che frammenti di meteore o anche di “spazzatura spaziale” che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. Ovviamente vi chiediamo sempre di essere analitici sulle cose che vedete e porvi le giuste domande, perché molti danno il via a complotti e storielle varie che non fanno parte assolutamente di questo mondo!

