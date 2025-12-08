Un bolide super brillante è comparso nei cieli della nostra Italia per circa 9 secondi, oggi 8 Dicembre 2025: il filmato

Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli di tutta Italia verso le 20:54 circa di oggi 8 Dicembre 2025 (forse una meteora Geminide). Ci sono giunte tantissime segnalazioni di avvistamenti (da nord a sud Italia). Niente panico, perché si tratta di un cosiddetto bolide, cioè blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato verde quello di oggi avrebbe una prevalenza di magnesio). Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità. Di seguito ecco il video del bolide dell’Immacolata (potete notare la durata di ben 9 secondi):

Credit: Lorenzo Grifoni

Spiegazione del fenomeno

Niente panico, perché si tratta di un cosiddetto bolide, cioè blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato rossastro quello di oggi avrebbe una prevalenza di ossigeno, altre segnalazioni parlano di un colore verdastro, quindi prevalenza magnesio). Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità. Quello di oggi 8 Dicembre 2025 era verdastro quindi con una prevalenza chimica di magnesio (segue foto-spiegazione).

I colori delle meteore (e di un bolide) dipendono dalla loro composizione chimica. Credit: NASA / elaborazione Salvatore Cerruto

Rigore scientifico

Questa tipologia di eventi si susseguono molto spesso e siete sempre in tanti che ci contattate per dare una spiegazione, come abbiamo detto prima, è molto facile che frammenti di meteore o anche di “spazzatura spaziale” che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. Ovviamente vi chiediamo sempre di essere analitici sulle cose che vedete e porvi le giuste domande, perché molti danno il via a complotti e storielle varie che non fanno parte assolutamente di questo mondo!

Credit imamgine di copertina Robert Mikaelyan







